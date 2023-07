Principal destaque da temporada, Osvaldo desfalca o Vitória no começo do 2° turno

Osvaldo tem lesão na coxa confirmada. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Principal destaque da temporada, Osvaldo vai desfalcar o Vitória no começo do segundo turno da Série B do Brasileiro. O exame realizado após o jogo contra a Chapecoense confirmou uma lesão na coxa direita do atacante. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube nesta quarta-feira (26), o jogador está fora da estreia no returno, contra a Ponte Preta, domingo (30), às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



A tendência é que Osvaldo também fique fora do confronto com o ABC, no dia 2, às 21h30, no Barradão, válido pela 21ª rodada. Ele se machucou durante o primeiro tempo da vitória por 1x0 contra a Chapecoense, na última segunda-feira (24), no Barradão, quando foi substituído por Léo Gamalho. O centroavante foi o autor do único gol do jogo.

Já em tratamento fisioterápico, Osvaldo será reavaliado após uma semana. Essa é a primeira vez que o atacante se machuca desde que chegou à Toca do Leão, em novembro do ano passado.

Garçom do time na Série B, com seis assistências, o jogador de 37 anos é o mais regular entre todos do elenco rubro-negro. Nenhum atleta entrou em campo mais vezes que ele em 2023. Osvaldo participou de 37 dos 39 jogos disputados pelo Vitória este ano e foi titular em 28 deles.

O atacante ficou de fora apenas da derrota para o Campinense, na despedida do Vitória da Copa do Nordeste, em que o clube usou a equipe sub-20, e do empate com o Avaí, na 9ª rodada da Série B, quando foi poupado pelo técnico Léo Condé em função da sequência intensa de jogos.

LATERAL ESQUERDA

A baixa no ataque não será a única no jogo contra a Ponte Preta. Também por ordens médicas, o lateral esquerdo Felipe Vieira é outro que está fora. Assim como Osvaldo, ele também se machucou durante o primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense, está vetado e será reavaliado após uma semana.

O jogador de 24 anos lesionou a coxa esquerda e vai ceder a vaga diante da Macaca para Marcelo, substituto imediato da posição, que já assumiu o lugar diante da Chape. Contratado no final de março, Felipe Vieira sentou no banco de reservas em 11 jogos até ter a primeira oportunidade como titular do Vitória. Ele desbancou Marcelo e foi escalado nas últimas seis partidas da Série B.