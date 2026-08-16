Promessa do Bahia, atacante Dell fica noivo aos 18 anos

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Carol Neves
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:44
Aos 18 anos, Dell vive duas fases importantes ao mesmo tempo. Enquanto busca consolidar seu espaço no time profissional do Bahia, o atacante também deu um novo passo na vida pessoal e anunciou o noivado com Lua Leal.
O pedido de casamento foi feito pelo jogador, que compartilhou nas redes sociais registros do momento ao lado da namorada. Na publicação, Dell comemorou a nova etapa do relacionamento e declarou seu amor.
“A melhor escolha que eu fiz na vida é ter você comigo para sempre! Que Deus abençoe esse novo ciclo meu grande amor! Eu te amo muito!”, escreveu.
Lua Leal também reagiu ao pedido e publicou imagens do casal. Na legenda, confirmou que aceitou o pedido feito pelo atacante do Bahia.
“Do namoro para o nosso sempre. Sim, mil vezes sim!”, escreveu.
Em busca de oportunidades com Ceni
O momento de Dell não se resume à vida pessoal. O atacante vem acumulando participações pelo elenco principal do Bahia em 2026 e tenta conquistar mais oportunidades sob o comando de Rogério Ceni.
Até agora, foram 14 jogos pela equipe profissional, com quatro gols marcados. No Sub-20, o desempenho é ainda mais destacado: Dell soma 13 gols em 19 partidas.