NOVA FASE

Promessa do Bahia, atacante Dell fica noivo aos 18 anos

Jogador postou imagens do pedido de casamento à namorada

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:44

Dell ficou noivo da namorada, Lua Leal Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, Dell vive duas fases importantes ao mesmo tempo. Enquanto busca consolidar seu espaço no time profissional do Bahia, o atacante também deu um novo passo na vida pessoal e anunciou o noivado com Lua Leal.

O pedido de casamento foi feito pelo jogador, que compartilhou nas redes sociais registros do momento ao lado da namorada. Na publicação, Dell comemorou a nova etapa do relacionamento e declarou seu amor.

“A melhor escolha que eu fiz na vida é ter você comigo para sempre! Que Deus abençoe esse novo ciclo meu grande amor! Eu te amo muito!”, escreveu.

Lua Leal também reagiu ao pedido e publicou imagens do casal. Na legenda, confirmou que aceitou o pedido feito pelo atacante do Bahia.

“Do namoro para o nosso sempre. Sim, mil vezes sim!”, escreveu.

Em busca de oportunidades com Ceni

O momento de Dell não se resume à vida pessoal. O atacante vem acumulando participações pelo elenco principal do Bahia em 2026 e tenta conquistar mais oportunidades sob o comando de Rogério Ceni.