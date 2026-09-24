PIVETE DE AÇO

Promessa do Bahia marca dois gols em goleada de 6x0 da Seleção Brasileira

Atacante de 17 anos foi um dos destaques do Brasil na goleada sobre o Canadá, pela estreia no Torneio da Amizade UEFA.

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:11

Kauê Furquim marcou dois gol na goleada contra o Canadá Crédito: Fabio Souza / CBF

A Seleção Brasileira Sub-17 estreou com goleada no Torneio da Amizade UEFA. Nesta quinta-feira (24), no Centre Sportif de Colovray, em Nyon, na Suíça, o Brasil venceu o Canadá por 6x0, com direito a dois gols de Kauê Furquim, promessa das categorias de base do Bahia.

O atacante de 17 anos marcou o primeiro gol aos 12 minutos do segundo tempo e voltou a balançar as redes nos acréscimos, em cobrança de pênalti. Além de Furquim, Lucca Caramico também marcou duas vezes, enquanto Breno Sales e Eduardo Conceição completaram a goleada brasileira.

Com o resultado, a equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci somou os primeiros três pontos no Grupo B do torneio, que também conta com Espanha e Costa do Marfim. Na segunda rodada, o Brasil enfrenta os espanhóis no domingo (27), novamente em Nyon, às 13h (de Brasília). O último compromisso da fase de grupos será contra a Costa do Marfim, no dia 30.

O Torneio da Amizade UEFA reúne oito seleções, divididas em dois grupos, e é o último compromisso do Brasil antes da Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar, em novembro. Além de Brasil, Canadá, Espanha e Costa do Marfim, a competição conta com Colômbia, Egito, Inglaterra e Coreia do Sul.

Kauê Furquim no Bahia

Apesar da idade, Kauê Furquim já vem ganhando espaço no time principal do Bahia. O atacante soma 14 jogos pelo Tricolor na temporada, com dois gols marcados e uma assistência.