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Promessa gringa do Vitória é convocada para Copa do Mundo inédita

Meio-campista nascido em 2011 vai defender a Bolívia no primeiro Mundial Sub-15 da história

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:13

Isai Gutiérrez, promessa boliviana da base do Vitória
Isai Gutiérrez, promessa boliviana da base do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

O Vitória terá um representante na primeira Copa do Mundo Sub-15 da história. O meio-campista boliviano Isai Gutiérrez, atleta das categorias de base do rubro-negro, foi convocado pela seleção da Bolívia para a competição, que acontece em Baku, no Azerbaijão, entre esta quinta-feira (22) e 31 de outubro.

A estreia boliviana será no sábado (24), às 9h45, contra Gibraltar. A equipe, comandada pelo técnico Cristian Farah, está no Grupo V, ao lado de Gibraltar, Líbia, Paraguai, Seychelles e Taiti.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Rodado com a camisa da Bolívia

Apesar da pouca idade, Isai já acumula experiência internacional. Em maio, o meia do Vitória foi chamado pelo técnico Óscar Villegas para a seleção boliviana Sub-16 na Copa Desenvolvimento, torneio organizado por Conmebol e Uefa em Assunção, no Paraguai, em que a Bolívia enfrentou Grécia, Porto Rico e os donos da casa.

Ao longo da temporada, o jovem também foi lembrado para amistosos e períodos de preparação da seleção do seu país. Isai nasceu em 2011 e tem chamado atenção nas categorias de base pela qualidade no trato com a bola.

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Um Mundial diferente de todos

O torneio é inédito. A Copa do Mundo e Festival Sub-15 da Fifa foi aprovada pelo Conselho da entidade em dezembro de 2025 e está aberta a todas as federações filiadas, independentemente do tamanho ou da tradição no futebol. A edição deste ano é masculina; a feminina está prevista para 2027, e a partir de 2028 os dois torneios devem acontecer anualmente.

O formato também foge do padrão. Os jogos são disputados em campo reduzido, com oito jogadores de cada lado, dois tempos de 20 minutos e substituições ilimitadas, e a competição reúne 191 seleções. A maioria das partidas acontece no Complexo de Competições de Hovsan, construído especialmente para o evento, e as finais estão marcadas para o Crystal Hall, em Baku.

Tags:

Copa do Mundo Vitória Bolívia

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