Promessa gringa do Vitória é convocada para Copa do Mundo inédita

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Pedro Carreiro
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:13
O Vitória terá um representante na primeira Copa do Mundo Sub-15 da história. O meio-campista boliviano Isai Gutiérrez, atleta das categorias de base do rubro-negro, foi convocado pela seleção da Bolívia para a competição, que acontece em Baku, no Azerbaijão, entre esta quinta-feira (22) e 31 de outubro.
A estreia boliviana será no sábado (24), às 9h45, contra Gibraltar. A equipe, comandada pelo técnico Cristian Farah, está no Grupo V, ao lado de Gibraltar, Líbia, Paraguai, Seychelles e Taiti.
Contratações mais caras da história do Vitória
Apesar da pouca idade, Isai já acumula experiência internacional. Em maio, o meia do Vitória foi chamado pelo técnico Óscar Villegas para a seleção boliviana Sub-16 na Copa Desenvolvimento, torneio organizado por Conmebol e Uefa em Assunção, no Paraguai, em que a Bolívia enfrentou Grécia, Porto Rico e os donos da casa.
Ao longo da temporada, o jovem também foi lembrado para amistosos e períodos de preparação da seleção do seu país. Isai nasceu em 2011 e tem chamado atenção nas categorias de base pela qualidade no trato com a bola.
O torneio é inédito. A Copa do Mundo e Festival Sub-15 da Fifa foi aprovada pelo Conselho da entidade em dezembro de 2025 e está aberta a todas as federações filiadas, independentemente do tamanho ou da tradição no futebol. A edição deste ano é masculina; a feminina está prevista para 2027, e a partir de 2028 os dois torneios devem acontecer anualmente.
O formato também foge do padrão. Os jogos são disputados em campo reduzido, com oito jogadores de cada lado, dois tempos de 20 minutos e substituições ilimitadas, e a competição reúne 191 seleções. A maioria das partidas acontece no Complexo de Competições de Hovsan, construído especialmente para o evento, e as finais estão marcadas para o Crystal Hall, em Baku.