DE FRENTE COM GUARDIOLA

Promoção oferece encontro exclusivo com Pep Guardiola em Salvador; veja como participar

Técnico espanhol estará na capital baiana no sábado (21)

C Carol Neves

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 20:51

Pep Guardiola Crédito: Reprodução/ Manchester City

No próximo sábado (21), a torcida do Bahia tem um encontro marcado com o técnico espanhol Pep Guardiola, multicampeão à frente do Manchester City. Antes de marcar presença na Arena Fonte Nova, 40 amantes do futebol poderão ficar cara a cara com o treinador graças a uma promoção da Puma. A ação é válida desta quarta-feira (18) até sexta-feira (20).

As primeiras 40 pessoas que realizarem compras acima de R$ 800, incluindo itens do Bahia ou do Manchester City, na loja Puma do Salvador Shopping ganharão um encontro especial com o técnico. A promoção é limitada a uma compra por CPF.

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Guardiola estará em Salvador para acompanhar o confronto entre o Tricolor e o Coritiba, marcado para as 17h30 do próximo sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.