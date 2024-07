ESPERANÇA DE SALVAÇÃO

Próximo adversário do Bahia, Corinthians apresenta o técnico Ramon Díaz

Treinador argentino diz que time precisa reagir rápido na luta contra o rebaixamento

Estadão

Publicado em 15 de julho de 2024 às 15:56

Ramon Díaz foi apresentado como novo técnico do Corinthians Crédito: Luiz Fernando Carrijo/Corinthians

Novo técnico do Corinthians, o argentino Ramón Díaz afirmou que o time precisa sair rápido da atual situação. O time está na zona de rebaixamento do Brasileiro e mesmo que vença na estreia do técnico nesta terça-feira contra o Criciúma, na Neo Química Arena, não deixa o grupo dos quatro últimos colocados.

"A situação requer concentração e para conseguir sair precisamos de resultados rápidos", afirmou o Ramón Díaz em sua apresentação no Corinthians nesta segunda-feira. A necessidade de rapidez foi repetida diversas vezes pelo técnico durante a entrevista coletiva, que foi concedida ao lado de Emiliano, filho e auxiliar de Ramón Díaz.

No ano passado, o técnico foi contratado pelo Vasco que também estava ameaçado pelo descenso para a Série B e se salvou. "O plantel do Corinthians tem muita qualidade. Estamos contente por estar aqui. Sabemos que é um grande clube e tem que sair dessa situação rapidamente."

Emiliano afirmou que existe uma diferença. "Lá tivemos que arrumar o time do zero e aqui a estrutura é diferente", afirmou o auxiliar. "O Corinthians não tem time para estar nesta situação, mas são coisas do futebol."

No Vasco, Ramón Díaz ganhou grande visibilidade quando disse que o time não iria cair. Instigado a dizer o mesmo agora, o técnico desconversou. "São emoções diferentes. Temos possibilidade de remontar muito rápido e de lutar mais acima.

Temos que sair rápido dessa situação, com muita dedicação e concentração."

Para sair da parte de baixo da tabela, o novo técnico do Corinthians disse que o time precisa ser agressivo. "Precisamos de mais pressão, mais dedicação. Os jogadores estão trabalhando para melhorar. É preciso jogar de maneira diferente e ser bem agressivo", afirmou Ramón Díaz.

Emiliano reforçou que a postura do time precisa jogar de maneira mais agressiva, mas com uma ordem tática. "Cada jogador precisa saber o que tem que fazer. Se perder a controle, é preciso manter a calma. Vamos brigar com ordem."

Além de manter o time na elite do Brasileiro, o técnico argentino disse que a nova comissão técnica quer coisas importantes e citou a Sul-Amerciana e Copa do Brasil, outras competições na qual o Corinthians está vivo.

Apesar de ser auxiliar, Emiliano participou ativamente da entrevista coletiva, servindo inclusive de tradutor para o pai em alguns momentos. O auxiliar foi questionado sobre seu papel na comissão técnica.

"Temos quatro treinadores trabalhando, mas a decisão final é do Ramón. Brigamos muito às vezes, mas a decisão final é dele", afirmou Emiliano, acrescentando que trabalha com o pai há 14 anos. "Nos complementamos muito. Além de pai e filho, somos melhores amigos. Brigamos muito, mas para sempre ganhar."