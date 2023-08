PSG anuncia atacante que anotou hat-trick por Portugal na Copa

Gonçalo Ramos foi anunciado pelo Paris Saint-Germain. Crédito: PSG/Divulgação

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do centroavante português Gonçalo Ramos, de 22 anos, que chega emprestado pelo Benfica até o final da temporada 2023/2024. Conforme anunciado pelo clube parisiense, o contrato firmado com os benfiquistas prevê a opção de compra ao final do vínculo por empréstimo.



"É um grande orgulho e uma felicidade imensa chegar ao Paris Saint-Germain. É um dos maiores clubes do mundo, com um dos melhores elencos", disse o novo reforço.

Tratado como grande joia do futebol de Portugal, Ramos foi formado pelo Benfica e estreou no time profissional em 2020, mas apenas na temporada 2021/2022 se firmou na equipe principal. Convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa na última Data Fifa antes da Copa do Mundo do Catar, marcou um gol e deu uma assistência na goleada por 4x0 em amistoso com a Nigéria.

O jovem talento foi mantido no grupo comandado pelo técnico Fernando Santos para a disputa do Mundial e elevou seu nome a um novo nível ao tomar a titularidade de Cristiano Ronaldo com a competição em andamento.

O momento mais marcante de Gonçalo Ramos durante o torneio em território catari foi quando começou jogando no lugar de Ronaldo e fez um "hat-trick" na goleada por 6x1 aplicada sobre a Suíça nas oitavas de final.

O anúncio do novo reforço ofensivo vem em meio a incertezas sobre os dois principais astros do clube. Alvo do Real Madrid, Mbappé está treinando em separado após se negar a acionar a cláusula de renovação automática de seu contrato. O vínculo termina no meio de 2024, por isso ele pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do final de 2023.

Além disso, o jornal francês L'Équipe noticiou nesta segunda-feira (7) que Neymar teria informado seu estafe e o clube parisiense que desejar deixar a França ainda neste mês.