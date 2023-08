PSG dá aval para Neymar negociar com o Barcelona, diz jornal

Neymar atuou no Barcelona até 2017, quando se transferiu para o PSG. Crédito: Barcelona/Divulgação

Depois de comunicar a Neymar que não conta com ele para a temporada 2023/2024, o Paris Saint-Germain entende que liberá-lo para negociar com o Barcelona é a melhor opção para o momento. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o brasileiro já teve o aval da diretoria parisiense para articular seu retorno ao clube no qual foi campeão da Liga dos Campeões, ao lado de Messi e Suárez, em 2015.



O periódico aponta que o melhor caminho para concretizar a volta de Neymar é que ele assine com um clube da Arábia Saudita e seja repassado por empréstimo ao Barça até o fim da temporada 2023/2024. Hoje, o maior desafio do clube barcelonista é se adequar às regras de fair play financeiro estabelecidas pela LaLiga, associação que organiza o campeonato nacional.

O gasto atual está acima do limite, portanto trazer o atacante exigiria adaptações na folha salarial do clube. Pelo lado de Neymar, haveria a necessidade de aceitar um salário abaixo do que o recebido em Paris. De qualquer forma, conforme noticiado pela imprensa francesa, o desejo do jogador é não jogar mais pelo PSG e ser negociado já nesta janela de transferências.

Embora fora dos planos do técnico Luis Enrique, tanto que foi excluído das fotos oficiais da nova temporada, assim como o volante Verratti, o astro da seleção brasileira treinou normalmente nesta sexta-feira com os demais companheiros. A situação mostra uma diferença do tratamento dado pelo clube a Neymar e Verratti e a forma como vem sendo conduzido o impasse com Mbappé, que está afastado e treinando separadamente.