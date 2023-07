PSG define valor astronômico para vender Mbappé na atual janela

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024. Crédito: Getty/PSG/Divulgação

O Paris Saint-Germain definiu o valor pelo qual aceitaria vender o astro Kylian Mbappé nesta janela de transferências. De acordo com a rádio RMC, o clube pede 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) para negociar o atacante, caso ele não queira renovar o contrato.



O jogador tem acerto com o PSG até junho de 2024. Há uma cláusula que permitiria a renovação automática por mais uma temporada, até 2025, mas Mbappé já comunicou que não vai ativá-la. Com isso, o clube francês corre o risco de perder o atacante de graça ao fim do contrato - algo que o presidente Nasser Al-Khelaifi já disse ser 'impossível'.

"Nossa posição é muita clara. Se Kylian Mbappé quer ficar, nós queremos que Kylian permaneça. Mas ele precisa assinar um contrato novo. Não podemos deixar o melhor jogador do mundo atualmente sair de graça. É impossível. É um clube francês. Ele disse que não sairia gratuitamente. Se ele mudou de opinião, não é culpa minha", falou Al-Khelaifi durante coletiva de imprensa na quarta-feira (5).

Enquanto isso, o Real Madrid aguarda as cenas dos próximos capítulos. O clube merengue tem interesse em Mbappé, mas a ideia é contratá-lo somente em 2024, sem precisar pagar ao PSG. No atual cenário, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro do ano que vem.