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PSG e Barcelona são eleitos os clubes do ano na Bola de Ouro 2026; Flamengo fica sem o prêmio

Bicampeão europeu, time parisiense repete a conquista de 2025, enquanto as catalãs coroam temporada perfeita

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:31

Barcelona e PSG foram eleitos os melhores clubes do ano na Bola de Ouro 2026 Crédito: Divulgação

O Paris Saint-Germain e o Barcelona foram eleitos os clubes do ano na Bola de Ouro 2026. Na cerimônia desta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, o time francês venceu a categoria masculina pela segunda vez seguida, enquanto o time catalão venceu a feminina. O Flamengo, único representante brasileiro na disputa, acabou superado pelo PSG.

PSG mantém a coroa

A vitória parisiense era uma das apostas mais seguras da noite. Comandado por Luis Enrique, o PSG conquistou cinco títulos na temporada 2025/26, incluindo o Campeonato Francês e a Champions League. Na final europeia, disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, o time bateu o Arsenal por 4x3 nos pênaltis e se tornou apenas o segundo clube da era moderna a conquistar a competição duas vezes seguidas.

O troféu foi entregue pelos ex-jogadores Sol Campbell e Patrick Vieira e recebido por Ousmane Dembélé, vencedor da última Bola de Ouro. Com o resultado, o PSG se junta ao Manchester City como os únicos clubes a vencer a categoria masculina duas vezes. Além do Flamengo, os franceses superaram o Arsenal, campeão inglês e vice europeu, o Bayern de Munique e o norueguês Bodø/Glimt.

Flamengo fica no quase

O Flamengo chegou a Londres credenciado pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2025. A indicação manteve o futebol brasileiro na disputa pelo segundo ano seguido. Em 2025, o representante do país havia sido o Botafogo, campeão da Libertadores do ano anterior. O rubro-negro, porém, não conseguiu superar a temporada histórica do PSG.

Barcelona perfeito

No feminino, o Barcelona confirmou o favoritismo e recuperou o protagonismo perdido para o Arsenal, campeão da última edição. Sob o comando de Pere Romeu, também premiado como técnico do ano, as catalãs venceram todas as competições que disputaram na temporada: Liga F, pela sétima vez consecutiva, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha, Copa da Catalunha e Champions League. Na decisão europeia, o time goleou o OL Lyonnes por 4x0.