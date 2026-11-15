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Quais times estarão na Série B em 2027? Veja quem sobe, quem desce e quem fica

Segundona do próximo ano já tem 15 participantes conhecidos, incluindo quatro equipes que vieram da terceira divisão e a Chapecoense, rebaixada da elite

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:41

Série B já tem quase todos times definidos para 2027
Série B já tem quase todos times definidos para 2027 Crédito: Divulgação

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2027 começa a ganhar forma. Com o encerramento das 38 rodadas da edição deste ano, já são conhecidos os quatro clubes que subiram da Série C, os dez times que permaneceram na divisão e a Chapecoense, que teve o rebaixamento da primeira divisão confirmado.

Ao todo, 15 das 20 vagas da próxima edição já estão definidas. Outras cinco serão preenchidas após os playoffs de acesso da Série B e a conclusão do Brasileirão da Série A.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

Quem já está confirmado na Série B de 2027?

A composição da próxima edição reúne clubes que permaneceram na segunda divisão, equipes promovidas da Série C e um time que está deixando a elite nacional.

Times que permaneceram na Série B:

  • CRB;
  • Goiás;
  • Sport;
  • Operário-PR;
  • São Bernardo;
  • Botafogo-SP;
  • Athletic Club;
  • Cuiabá;
  • Náutico;
  • Ceará.

As dez equipes terminaram a Série B de 2026 entre a sétima e a 16ª colocação e garantiram a permanência na divisão.

Times que subiram da Série C:

  • Maringá;
  • Ferroviária;
  • Santa Cruz;
  • Inter de Limeira.

Os quatro clubes conquistaram o acesso na terceira divisão e disputarão a Série B em 2027.

Time rebaixado da Série A:

  • Chapecoense.

Quem ainda pode chegar à Série B?

Cinco vagas ainda estão em aberto. Duas delas serão ocupadas pelos clubes que perderem os confrontos dos playoffs da Série B de 2026.

Os duelos envolvem quatro equipes:

  • Perdedor de Vila Nova x Atlético-GO;
  • Perdedor de Fortaleza x Criciúma.

Os vencedores conquistarão as duas últimas vagas na Série A de 2027. Já os derrotados permanecerão na segunda divisão.

As outras três vagas serão preenchidas pelos clubes rebaixados da Série A. Além da Chapecoense, que já teve a queda confirmada, outras equipes ainda lutam para evitar o descenso.

Quem pode cair da Série A?

A disputa contra o rebaixamento segue aberta no Brasileirão de 2026. Na classificação consultada em 15 de novembro, quatro equipes aparecem na zona de descenso: Corinthians, Grêmio, Remo e Chapecoense.

A situação mais delicada é a da Chapecoense, que já não tem mais possibilidade matemática de escapar da queda.

O Remo aparece na 19ª posição, com 29 pontos. Corinthians e Grêmio estão logo acima, ambos com 37 pontos.

Vitória e Internacional também precisam ficar atentos. Os dois clubes somam 38 pontos e ocupam, respectivamente, a 15ª e a 16ª posições, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Veja a situação na parte de baixo da tabela

  • 15º – Vitória: 38 pontos;
  • 16º – Internacional: 38 pontos;
  • 17º – Corinthians: 37 pontos;
  • 18º – Grêmio: 37 pontos;
  • 19º – Remo: 29 pontos;
  • 20º – Chapecoense: 21 pontos (rebaixada).

A classificação ainda pode sofrer alterações nas rodadas restantes. Corinthians, Grêmio, Remo, Vitória e Internacional seguem na disputa para permanecer na elite, enquanto a Chapecoense já está matematicamente rebaixada.

Com isso, a Série B de 2027 terá clubes tradicionais que buscam retornar à primeira divisão, equipes que acabaram de conquistar o acesso na terceira divisão e pelo menos mais três times que deixarão a elite nacional ao fim da temporada.

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Futebol Série B

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