Quais times estarão na Série B em 2027? Veja quem sobe, quem desce e quem fica

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Carol Neves
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:41
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2027 começa a ganhar forma. Com o encerramento das 38 rodadas da edição deste ano, já são conhecidos os quatro clubes que subiram da Série C, os dez times que permaneceram na divisão e a Chapecoense, que teve o rebaixamento da primeira divisão confirmado.
Ao todo, 15 das 20 vagas da próxima edição já estão definidas. Outras cinco serão preenchidas após os playoffs de acesso da Série B e a conclusão do Brasileirão da Série A.
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Quem já está confirmado na Série B de 2027?
A composição da próxima edição reúne clubes que permaneceram na segunda divisão, equipes promovidas da Série C e um time que está deixando a elite nacional.
Times que permaneceram na Série B:
As dez equipes terminaram a Série B de 2026 entre a sétima e a 16ª colocação e garantiram a permanência na divisão.
Times que subiram da Série C:
Os quatro clubes conquistaram o acesso na terceira divisão e disputarão a Série B em 2027.
Time rebaixado da Série A:
Quem ainda pode chegar à Série B?
Cinco vagas ainda estão em aberto. Duas delas serão ocupadas pelos clubes que perderem os confrontos dos playoffs da Série B de 2026.
Os duelos envolvem quatro equipes:
Os vencedores conquistarão as duas últimas vagas na Série A de 2027. Já os derrotados permanecerão na segunda divisão.
As outras três vagas serão preenchidas pelos clubes rebaixados da Série A. Além da Chapecoense, que já teve a queda confirmada, outras equipes ainda lutam para evitar o descenso.
Quem pode cair da Série A?
A disputa contra o rebaixamento segue aberta no Brasileirão de 2026. Na classificação consultada em 15 de novembro, quatro equipes aparecem na zona de descenso: Corinthians, Grêmio, Remo e Chapecoense.
A situação mais delicada é a da Chapecoense, que já não tem mais possibilidade matemática de escapar da queda.
O Remo aparece na 19ª posição, com 29 pontos. Corinthians e Grêmio estão logo acima, ambos com 37 pontos.
Vitória e Internacional também precisam ficar atentos. Os dois clubes somam 38 pontos e ocupam, respectivamente, a 15ª e a 16ª posições, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
Veja a situação na parte de baixo da tabela
A classificação ainda pode sofrer alterações nas rodadas restantes. Corinthians, Grêmio, Remo, Vitória e Internacional seguem na disputa para permanecer na elite, enquanto a Chapecoense já está matematicamente rebaixada.
Com isso, a Série B de 2027 terá clubes tradicionais que buscam retornar à primeira divisão, equipes que acabaram de conquistar o acesso na terceira divisão e pelo menos mais três times que deixarão a elite nacional ao fim da temporada.