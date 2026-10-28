Qual foi a maior Bola de Ouro da história? Votação de torcedores surpreende e coloca CR7 à frente de Messi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:22
A melhor Bola de Ouro de todos os tempos é a de Cristiano Ronaldo em 2008. Pelo menos na opinião dos torcedores, que elegeram a temporada do português pelo Manchester United em uma votação popular promovida pela revista France Football. Na disputa final, a campanha de CR7 superou a de Lionel Messi em 2012.
A eleição faz parte do B.O.A.T., sigla em inglês para “Bola de Ouro de todos os tempos”. O nome é um trocadilho com a expressão GOAT, usada para se referir ao maior de todos os tempos. Criada em 2026, a iniciativa reuniu apenas jogadores que conquistaram o prêmio pelo menos duas vezes. Coube ao público escolher qual dessas campanhas foi a mais marcante.
O resultado foi divulgado dois dias depois da cerimônia da Bola de Ouro de 2026. Segundo a revista, trata-se de uma ação comemorativa, voltada ao engajamento com os fãs. Não há entrega de troféu, e o histórico oficial do prêmio, decidido por jornalistas, não muda.
Veja os dez concorrentes e quantas Bolas de Ouro cada um conquistou
Além do primeiro lugar, Cristiano Ronaldo emplacou outras quatro temporadas entre as dez mais votadas. As campanhas de 2017, 2016, 2014 e 2013 terminaram em terceiro, quinto, sexto e oitavo lugares, respectivamente.
O ano escolhido pelos torcedores é um dos mais emblemáticos da carreira do camisa 7. Em 2008, ainda no Manchester United, o atacante conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões. Foi artilheiro das duas competições e somou 42 gols e sete assistências em 49 partidas pelo clube inglês.
O desempenho rendeu a CR7 uma sequência de prêmios individuais. Naquele ano, ele levou a Bola de Ouro, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e faturou a Chuteira de Ouro europeia. Foi a primeira das cinco Bolas de Ouro do português na carreira.
Cristiano Ronaldo e Messi ocuparam as 12 primeiras posições da votação. O único a quebrar o domínio da dupla no topo foi Ronaldo Nazário, o brasileiro mais bem colocado. O Fenômeno ficou em 13º lugar com a versão de 2002, ano em que conquistou o pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira. A campanha de 1997, quando venceu o prêmio pela primeira vez, terminou em 15º.