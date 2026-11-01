FUTEBOL

Quanto a Libertadores feminina paga? Saiba quanto o Cruzeiro ganhou pelo título inédito e o valor que o vice Corinthians recebe

Cruzeiro saiu atrás por 3x0, buscou empate por 4x4 e levou a melhor sobre o Corinthians nas cobranças de pênaltis, em final emocionante neste sábado (31)

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 08:21

Cruzeiro é campeão inédito da Libertadores Feminina Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

A conquista inédita da Libertadores feminina rendeu ao Cruzeiro uma premiação de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,8 milhões). O time mineiro garantiu o título neste sábado (31), após uma final emocionante contra o Corinthians, que terminou empatada em 4x4 no tempo regulamentar e foi decidida nos pênaltis, com vitória celeste por 5x4.

O Corinthians, que ficou com o vice-campeonato, receberá US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,2 milhões). O valor chega em um momento delicado para o clube paulista, que enfrenta uma crise financeira e institucional com reflexos também no departamento de futebol feminino.

Ao longo da temporada, as jogadoras corintianas enfrentaram atrasos no pagamento de salários e direitos de imagem. Em meio aos problemas, integrantes do elenco chegaram a comparecer pessoalmente ao Parque São Jorge, sede social do clube, para cobrar explicações do presidente Osmar Stábile.

A diretoria também acumula pendências relacionadas a parcelas de bônus por metas alcançadas pelas atletas durante o ano.

Corinthians acumula vices na temporada

Hexacampeão da Libertadores feminina, com conquistas em 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025, o Corinthians buscava o sétimo título continental. A equipe, no entanto, acabou derrotada pelo Cruzeiro e chegou ao quarto vice-campeonato na temporada.

Antes da decisão em Quito, as Brabas haviam perdido a Copa dos Campeões da Fifa para o Arsenal, a Supercopa Feminina para o Palmeiras e o Campeonato Brasileiro para o São Paulo.

A última oportunidade de conquistar um título em 2026 será no Campeonato Paulista. O Corinthians ainda disputa as semifinais do torneio.

Cruzeiro conquista título inédito

Do outro lado, o Cruzeiro comemorou a primeira conquista da Libertadores feminina de sua história. O resultado teve um significado especial por ter sido alcançado justamente diante do Corinthians, adversário que historicamente leva vantagem no confronto direto.

Antes da final, as equipes haviam se enfrentado 18 vezes, com 12 vitórias corintianas, três empates e três triunfos cruzeirenses.