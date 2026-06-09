DE OLHO NO APITO

Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Segundo o jornal inglês Mirror, árbitros selecionados pela Fifa recebem uma remuneração fixa pela participação no torneio e podem aumentar os ganhos com escalas para semifinais e final

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:54

A taça e a bola da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Adidas

Responsáveis por decisões que podem definir o destino de seleções inteiras, os árbitros da Copa do Mundo de 2026 também terão uma recompensa financeira significativa pela participação no torneio. Segundo informações divulgadas pelo jornal inglês Mirror, os profissionais selecionados pela Fifa poderão receber cerca de 75 mil euros (aproximadamente R$ 520 mil) apenas pela presença na competição.

De acordo com a publicação britânica, o valor corresponde à remuneração fixa destinada aos árbitros principais convocados para o Mundial. Os ganhos, no entanto, podem ser ainda maiores para aqueles que permanecerem na competição até as fases decisivas, já que a Fifa prevê pagamentos adicionais conforme a importância das partidas apitadas.

Árbitros que representarão o Brasil na Copa do Mundo 1 de 3

A possibilidade de atuar em semifinais e na final do torneio representa não apenas prestígio profissional, mas também um aumento nos rendimentos. Segundo o Mirror, alguns árbitros poderão ultrapassar a marca de US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil) ao longo da Copa, considerando as bonificações previstas.

O jornal cita como exemplo os ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor, ambos integrantes do quadro de arbitragem da Premier League e presentes na lista de árbitros selecionados pela Fifa para a competição. Os dois estão entre os nomes mais experientes do cenário internacional e aparecem como candidatos a conduzir partidas das fases eliminatórias.

A Copa do Mundo de 2026 contará com o maior grupo de arbitragem da história do torneio. Ao todo, a Fifa convocou 52 árbitros de campo, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo (VAR), reunindo profissionais de associações nacionais de todos os continentes.

Entre eles estarão nove representantes brasileiros. O destaque fica para o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que comandará a partida de abertura do Mundial. O brasileiro será auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia no confronto inaugural entre México e África do Sul, marcado para o Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira (11).