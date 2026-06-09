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Quanto ganha um árbitro na Copa? Salário pode passar de R$ 500 mil no Mundial de 2026

Segundo o jornal inglês Mirror, árbitros selecionados pela Fifa recebem uma remuneração fixa pela participação no torneio e podem aumentar os ganhos com escalas para semifinais e final

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:54

A taça da Copa do Mundo e a bol
A taça e a bola da Copa do Mundo  Crédito: Divulgação/Adidas

Responsáveis por decisões que podem definir o destino de seleções inteiras, os árbitros da Copa do Mundo de 2026 também terão uma recompensa financeira significativa pela participação no torneio. Segundo informações divulgadas pelo jornal inglês Mirror, os profissionais selecionados pela Fifa poderão receber cerca de 75 mil euros (aproximadamente R$ 520 mil) apenas pela presença na competição.

De acordo com a publicação britânica, o valor corresponde à remuneração fixa destinada aos árbitros principais convocados para o Mundial. Os ganhos, no entanto, podem ser ainda maiores para aqueles que permanecerem na competição até as fases decisivas, já que a Fifa prevê pagamentos adicionais conforme a importância das partidas apitadas.

Árbitros que representarão o Brasil na Copa do Mundo

Raphael claus por Reprodução
Ramon Abatti Abel por Cesar Greco/Palmeiras
Wilton Pereira Sampaio por Cesar Greco/Palmeiras
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Raphael claus por Reprodução

A possibilidade de atuar em semifinais e na final do torneio representa não apenas prestígio profissional, mas também um aumento nos rendimentos. Segundo o Mirror, alguns árbitros poderão ultrapassar a marca de US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil) ao longo da Copa, considerando as bonificações previstas.

O jornal cita como exemplo os ingleses Michael Oliver e Anthony Taylor, ambos integrantes do quadro de arbitragem da Premier League e presentes na lista de árbitros selecionados pela Fifa para a competição. Os dois estão entre os nomes mais experientes do cenário internacional e aparecem como candidatos a conduzir partidas das fases eliminatórias.

A Copa do Mundo de 2026 contará com o maior grupo de arbitragem da história do torneio. Ao todo, a Fifa convocou 52 árbitros de campo, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo (VAR), reunindo profissionais de associações nacionais de todos os continentes.

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Entre eles estarão nove representantes brasileiros. O destaque fica para o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que comandará a partida de abertura do Mundial. O brasileiro será auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia no confronto inaugural entre México e África do Sul, marcado para o Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira (11).

Além da remuneração considerada recorde, os árbitros trabalharão sob diretrizes atualizadas da Fifa para o Mundial de 2026. A entidade promoveu ajustes em protocolos operacionais e no uso do VAR com o objetivo de tornar as decisões mais rápidas e precisas durante os jogos.

Tags:

Copa do Mundo Arbitragem

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