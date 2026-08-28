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Quanto o brasileiro Alison Piu ganhou de premiação por quebrar recorde mundial em torneio?

Brasileiro superou marca que pertencia a Karsten Warholm desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:24

Alison 'Piu' dos Santos bateu recorde mundial
Alison 'Piu' dos Santos bateu recorde mundial Crédito: Reprodução/Instagram

A noite histórica de Alison dos Santos, o Piu, em Zurique teve um impacto direto no bolso do brasileiro. Além de estabelecer o novo recorde mundial dos 400 metros com barreiras, com 45s80, o atleta deixou a etapa da Diamond League com US$ 100 mil em premiações, o equivalente a cerca de R$ 516 mil na cotação atual.

O valor é resultado de dois pagamentos diferentes. O primeiro, de US$ 80 mil, cerca de R$ 413 mil, foi concedido pelo recorde mundial alcançado na prova desta quinta-feira (27). A World Athletics confirmou a nova marca, que ainda precisa passar pelo processo habitual de homologação.

A outra parcela veio pela vitória em Zurique. Como os 400 metros com barreiras masculinos estavam entre as provas classificadas como Diamond+, o campeão recebeu US$ 20 mil, pouco mais de R$ 103 mil.

Alison Piu celebra após quebrar recorde mundial

Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics
Alison 'Piu' dos Santos bateu recorde mundial por Reprodução/Instagram
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Alison Piu bateu recorde mundial dos 400m com barreiras em corrida histórica por World Athletics/ Diamond League Athletics

A categoria Diamond+ contempla algumas das disputas de cada encontro da Diamond League e oferece valores superiores aos das provas da categoria Diamond convencional. Em 2026, oito provas de cada etapa são escolhidas para receber a premiação diferenciada.

Com os dois pagamentos, Piu chegou aos US$ 100 mil pela noite em Zurique. O montante convertido para a moeda brasileira fica em torno de R$ 516 mil. Eventuais bônus pagos por patrocinadores não estão incluídos nesse cálculo.

Piu supera marca de Warholm

O recorde que rendeu a maior parte da premiação ao brasileiro estava nas mãos de Karsten Warholm desde 2021. O norueguês marcou 45s94 na final dos 400 metros com barreiras dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 3 de agosto daquele ano.

Piu estava naquela disputa e terminou com a medalha de bronze. Em Zurique, porém, foi ele quem cruzou a linha de chegada na frente e ainda baixou em 14 centésimos o antigo recorde mundial.

Warholm terminou a prova desta quinta-feira na segunda colocação, com 46s69.

A vitória também manteve o retrospecto perfeito de Piu contra o norueguês em 2026. Antes de Zurique, os dois haviam se enfrentado quatro vezes no ano, incluindo a etapa da Silésia, na Polônia, disputada poucos dias antes. Em todas as cinco disputas, o brasileiro terminou à frente do rival.

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