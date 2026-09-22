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Quanto tempo dura a Super Data Fifa? Entenda a nova pausa ampliada

Janela reúne as rodadas que antes seriam disputadas separadamente em setembro e outubro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:48

A estratégia da FIFA que está salvando o bolso dos brasileiros na reta final do mundial
Fifa Crédito: Reprodução/FIFA

A Super Data Fifa começou nesta segunda-feira (22) e vai até 6 de outubro. A pausa terá 16 dias, quase o dobro dos nove previstos nas demais janelas de seleções ao longo do ano.

O período maior é resultado da união das Datas Fifa de setembro e outubro. Durante a janela, o Brasil fará três amistosos: dois contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e um diante da Índia, em 3 de outubro.

Carlo Ancelotti convocou 11 atletas que atuam no país. Outros 29 jogadores de clubes brasileiros defenderão seleções sul-americanas, o que eleva para 40 o número de atletas retirados das equipes nacionais.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026

Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) por Reprodução/FIfa
Lateral-direito: Pedro Porro (Espanha) por Reprodução/FIFA
Zagueiro: Lisandro Martínez (Argentina)  por Divulgação/FIFA
Zagueiro: Upamecano (França) por Divulgação/FIFA
Lateral-esquerdo: Marc Cucurella (Espanha) por Reprodução/Instagram
Meio-campo: Rodri (Espanha) por Divulgação/FIFA
Meio-campo: Bellingham (Inglaterra)  por Reprodução/Redes sociais
Meio-campo: Olise (França)  por Fifa
Atacante: Messi (Argentina) por Reprodução/FIFA
Atacante: Erling Haaland (Noruega) por Reprodução/FIFA
Atacante: Kylian Mbappé (França) por Reprodução/Fifa
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Goleiro: Vozinha (Cabo Verde) por Reprodução/FIfa

Na Europa, as duas semanas serão ocupadas pelas quatro primeiras rodadas da Liga das Nações 2026/27. A competição marcará as estreias de Zinedine Zidane na França, Jürgen Klopp na Alemanha, Xavi na Holanda e Jorge Jesus em Portugal.

A Espanha, atual campeã mundial, manteve Luís de la Fuente e enfrentará a Inglaterra de Thomas Tuchel em Wembley, no dia 26. Já a Argentina fará três amistosos em casa, incluindo a partida contra Benin, em 6 de outubro, que marcará a despedida de Lionel Messi da seleção.

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