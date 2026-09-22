FUTEBOL

Quanto tempo dura a Super Data Fifa? Entenda a nova pausa ampliada

Janela reúne as rodadas que antes seriam disputadas separadamente em setembro e outubro

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:48

Fifa Crédito: Reprodução/FIFA

A Super Data Fifa começou nesta segunda-feira (22) e vai até 6 de outubro. A pausa terá 16 dias, quase o dobro dos nove previstos nas demais janelas de seleções ao longo do ano.

O período maior é resultado da união das Datas Fifa de setembro e outubro. Durante a janela, o Brasil fará três amistosos: dois contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e um diante da Índia, em 3 de outubro.

Carlo Ancelotti convocou 11 atletas que atuam no país. Outros 29 jogadores de clubes brasileiros defenderão seleções sul-americanas, o que eleva para 40 o número de atletas retirados das equipes nacionais.

Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026 1 de 11

Na Europa, as duas semanas serão ocupadas pelas quatro primeiras rodadas da Liga das Nações 2026/27. A competição marcará as estreias de Zinedine Zidane na França, Jürgen Klopp na Alemanha, Xavi na Holanda e Jorge Jesus em Portugal.