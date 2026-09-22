Quanto tempo dura a Super Data Fifa? Entenda a nova pausa ampliada

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Carol Neves
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:48
A Super Data Fifa começou nesta segunda-feira (22) e vai até 6 de outubro. A pausa terá 16 dias, quase o dobro dos nove previstos nas demais janelas de seleções ao longo do ano.
O período maior é resultado da união das Datas Fifa de setembro e outubro. Durante a janela, o Brasil fará três amistosos: dois contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e um diante da Índia, em 3 de outubro.
Carlo Ancelotti convocou 11 atletas que atuam no país. Outros 29 jogadores de clubes brasileiros defenderão seleções sul-americanas, o que eleva para 40 o número de atletas retirados das equipes nacionais.
Seleção da FIFA da Copa do Mundo 2026
Na Europa, as duas semanas serão ocupadas pelas quatro primeiras rodadas da Liga das Nações 2026/27. A competição marcará as estreias de Zinedine Zidane na França, Jürgen Klopp na Alemanha, Xavi na Holanda e Jorge Jesus em Portugal.
A Espanha, atual campeã mundial, manteve Luís de la Fuente e enfrentará a Inglaterra de Thomas Tuchel em Wembley, no dia 26. Já a Argentina fará três amistosos em casa, incluindo a partida contra Benin, em 6 de outubro, que marcará a despedida de Lionel Messi da seleção.