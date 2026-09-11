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Quase R$ 13 milhões por mês: técnico mais bem pago do mundo ganha fortuna no futebol

Veja quem mais está na lista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:17

Simone Inzaghi
Simone Inzaghi Crédito: Reprodução

Quanto você imagina que ganha o técnico mais bem pago do futebol mundial? Na temporada 2026/27, o salário do primeiro colocado chega a impressionantes 26 milhões de euros por ano, o equivalente a cerca de R$ 154,8 milhões.

O profissional que recebe essa quantia é Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal. Os valores fazem parte de um levantamento divulgado pelo GiveMeSport e repercutido pelo jornal português "A Bola".

Na divisão por mês, o salário do italiano representa aproximadamente R$ 12,9 milhões. O valor coloca Inzaghi em uma posição de destaque também quando comparado aos outros nomes que aparecem entre os maiores vencimentos do futebol.

Veja ranking dos treinadores com maiores salários

Simone Inzaghi, do Al-Hilal, lidera a relação com 26 milhões de euros por ano, cerca de R$ 154,8 milhões por Reprodução
Diego Simeone, do Atlético de Madrid, aparece em segundo, com 23,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 139,3 milhões por Reprodução
Luis Enrique, do PSG, é o terceiro colocado, com 20 milhões de euros anuais, equivalentes a cerca de R$ 119,1 milhões por Reproducao
Mikel Arteta, do Arsenal, ocupa a quarta posição, com 17,5 milhões de euros, ou R$ 104,2 milhões por Divulgação
Oliver Glasner, do Nottingham Forest, recebe 15,13 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 90,1 milhões por Reprodução
Xabi Alonso, do Chelsea, aparece em sexto, com 13,4 milhões de euros, aproximadamente R$ 79,8 milhões por Reprodução
José Mourinho, do Real Madrid, tem vencimentos de 12 milhões de euros por ano, equivalentes a cerca de R$ 71,4 milhões por Fenerbahçe/Divulgação
Ange Postecoglou, do Al-Nassr, recebe 11,64 milhões de euros, cerca de R$ 69,3 milhões por Reprodução
Andoni Iraola, do Liverpool, também aparece com 11,64 milhões de euros anuais, o equivalente a aproximadamente R$ 69,3 milhões por Reprodução
Enzo Maresca, do Manchester City, completa o grupo que recebe 11,64 milhões de euros por temporada, também cerca de R$ 69,3 milhões por Reprodução
Luciano Spalletti, da Juventus, ocupa a 11ª colocação, com 11,06 milhões de euros por ano, aproximadamente R$ 65,8 milhões por Reprodução
Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, fecha a lista dos 12 primeiros com 9,43 milhões de euros anuais, cerca de R$ 56,1 milhões por Rafael Ribeiro/CBF
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Simone Inzaghi, do Al-Hilal, lidera a relação com 26 milhões de euros por ano, cerca de R$ 154,8 milhões por Reprodução

A diferença para o segundo colocado é de 2,6 milhões de euros por temporada. Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, recebe 23,4 milhões de euros por ano, cerca de R$ 139,3 milhões.

Logo atrás aparece Luis Enrique. O comandante do Paris Saint-Germain tem vencimentos anuais de 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 119,1 milhões.

Premier League domina parte da lista

Além dos valores milionários, o levantamento chama atenção pela distribuição dos treinadores entre diferentes clubes e competições. A Premier League é o campeonato com mais representantes entre os 12 primeiros colocados.

Ao todo, quatro treinadores que trabalham na competição inglesa aparecem na relação: Mikel Arteta, Oliver Glasner, Andoni Iraola e Enzo Maresca.

Arteta, do Arsenal, ocupa a quarta posição, com 17,5 milhões de euros por temporada. Glasner, do Nottingham Forest, aparece logo depois, recebendo 15,13 milhões de euros.

Xabi Alonso, do Chelsea, tem salário anual de 13,4 milhões de euros e está na sexta colocação. José Mourinho, do Real Madrid, vem na sequência, com 12 milhões de euros por ano.

A lista também tem dois treinadores ligados a clubes da Arábia Saudita. Além de Inzaghi, líder absoluto, Ange Postecoglou, do Al-Nassr, aparece na oitava posição, com 11,64 milhões de euros por temporada.

E quanto ganha Carlo Ancelotti?

Entre todos os nomes da lista, Carlo Ancelotti é o único treinador de uma seleção. O italiano, que atualmente comanda o Brasil, ocupa a 12ª posição no levantamento.

O salário anual de Ancelotti é de 9,43 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 56,1 milhões.

Na média mensal, o vencimento chega a cerca de R$ 4,7 milhões. Mesmo na última posição entre os 12 treinadores relacionados, o comandante da Seleção Brasileira aparece em uma faixa salarial bastante elevada quando comparada aos valores recebidos por outros profissionais do futebol.

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