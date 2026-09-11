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Quase R$ 13 milhões por mês: técnico mais bem pago do mundo ganha fortuna no futebol

Veja quem mais está na lista

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:17

Simone Inzaghi Crédito: Reprodução

Quanto você imagina que ganha o técnico mais bem pago do futebol mundial? Na temporada 2026/27, o salário do primeiro colocado chega a impressionantes 26 milhões de euros por ano, o equivalente a cerca de R$ 154,8 milhões.

O profissional que recebe essa quantia é Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal. Os valores fazem parte de um levantamento divulgado pelo GiveMeSport e repercutido pelo jornal português "A Bola".

Na divisão por mês, o salário do italiano representa aproximadamente R$ 12,9 milhões. O valor coloca Inzaghi em uma posição de destaque também quando comparado aos outros nomes que aparecem entre os maiores vencimentos do futebol.

Veja ranking dos treinadores com maiores salários 1 de 12

A diferença para o segundo colocado é de 2,6 milhões de euros por temporada. Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, recebe 23,4 milhões de euros por ano, cerca de R$ 139,3 milhões.

Logo atrás aparece Luis Enrique. O comandante do Paris Saint-Germain tem vencimentos anuais de 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 119,1 milhões.

Premier League domina parte da lista

Além dos valores milionários, o levantamento chama atenção pela distribuição dos treinadores entre diferentes clubes e competições. A Premier League é o campeonato com mais representantes entre os 12 primeiros colocados.

Ao todo, quatro treinadores que trabalham na competição inglesa aparecem na relação: Mikel Arteta, Oliver Glasner, Andoni Iraola e Enzo Maresca.

Arteta, do Arsenal, ocupa a quarta posição, com 17,5 milhões de euros por temporada. Glasner, do Nottingham Forest, aparece logo depois, recebendo 15,13 milhões de euros.

Xabi Alonso, do Chelsea, tem salário anual de 13,4 milhões de euros e está na sexta colocação. José Mourinho, do Real Madrid, vem na sequência, com 12 milhões de euros por ano.

A lista também tem dois treinadores ligados a clubes da Arábia Saudita. Além de Inzaghi, líder absoluto, Ange Postecoglou, do Al-Nassr, aparece na oitava posição, com 11,64 milhões de euros por temporada.

E quanto ganha Carlo Ancelotti?

Entre todos os nomes da lista, Carlo Ancelotti é o único treinador de uma seleção. O italiano, que atualmente comanda o Brasil, ocupa a 12ª posição no levantamento.

O salário anual de Ancelotti é de 9,43 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 56,1 milhões.