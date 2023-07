Queda do Canadá abre espaço para Marta alcançar recorde histórico

Marta em vestiário do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Crédito: Thais Magalhães/CBF

Atual campeã olímpica, a seleção do Canadá era cotada como uma das favoritas na Copa do Mundo Feminina. Mas a caminhada na competição terminou de forma melancólica: eliminação ainda na fase de grupos, após ser atropelada pela Austrália por 4x0. A queda marcou a despedida de Christine Sinclair, histórica jogadora do país. Por outro lado, abriu espaço para um possível recorde de Marta.

Aos 40 anos, Sinclair disputava com a brasileira uma 'corrida' pessoal: quem será a primeira jogadora - entre homens e mulheres - a marcar em seis Mundiais diferentes. A atacante canadense, porém, deixa a atual edição da Copa, disputada na Austrália e Nova Zelândia, sem balançar as redes. Já a camisa 10 do Brasil terá ao menos mais uma chance de quebrar a marca.

A Seleção encerrará a fase de grupos diante da Jamaica, nesta quarta-feira (2), às 7h, em Melbourne. A equipe canarinha precisa de uma vitória para avançar às oitavas de final.

Até aqui, Marta não balançou as redes na Austrália. Os cinco gols do Brasil na competição foram marcados por Ary Borges (x3), Bia Zaneratto e Debinha. A camisa 10, porém, ainda não teve chance como titular. Ela atuou 15 minutos na goleada por 4x0 sobre o Panamá e mais 14 minutos na derrota por 2x1 para a França. Vale lembrar que essa é a última Copa da lendária jogadora.

Aos 37 anos, Marta já é a maior artilheira do Mundial, seja ele feminino ou masculino. Ao todo, são 17 gols em cinco edições disputadas:

2003: três gols

2007: sete gols

2011: quatro gols

2015: um gols

2019: dois gols

Assim, se balançar as redes em 2023, ela não apenas se torna a primeira a marcar em seis Copas, como também se isolará ainda mais no ranking de goleadores.

Quem está mais próximo da Rainha é Miroslav Klose, pelo masculino. Ele marcou 16 gols pela Alemanha em quatro Mundiais (2002, 2006, 2010 e 2014). Pelo feminino, a alemã Birgit Prinz (1995, 1999, 2003, 2007, 2011) e a americana Abby Wambach (2003, 2007, 2011 e 2015) têm 14 gols, cada. Todos os três já se aposentaram.

Sinclair, por outro lado, se despede de Mundiais com 10 gols anotados em seis edições disputadas. Aos 40 anos, a canadense admitiu que foi sua última participação. "Estou deixando o campo pela última vez em uma Copa", afirmou, em entrevista à rede TSN.