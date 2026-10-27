OPINIÃO

Quem defende o Bahia? Tietagem a Neymar e omissão sobre o Nordeste contradizem a história do clube

O tricolor é grande demais para agir como um time intimidado pela fama de um adversário ou indiferente aos ataques ao Nordeste. Defender essa camisa é obrigação de quem joga e de quem comanda

Miro Palma

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:54

Neymar e Erick Pulga no jogo entre Bahia e Santos Crédito: Catarina Brandão/ EC Bhia

Rodrigo Nestor discutiu com Neymar e saiu da Vila Belmiro convencido de que tinha sido desrespeitado. Só que, enquanto o meia do Bahia tentava defender a própria dignidade e a camisa que veste, parte dos companheiros estava mais interessada em tietar o adversário. Marcos Victor postou fotos com o santista e falou em sonho. Erick Pulga vestiu a camisa que ganhou depois do jogo e comemorou o presente. O técnico Rogério Ceni, que também levou um empurrão do camisa 10, minimizou o episódio na coletiva. Se havia dúvida sobre quem entendeu o tamanho da camisa do Bahia naquela noite, o próprio Nestor respondeu.

Dá vergonha alheia. Ninguém está pedindo que os jogadores saiam comprando briga ou transformem uma discussão em guerra. Mas uma coisa é admirar alguém, outra é agir como se nada tivesse acontecido depois que esse alguém desrespeita um companheiro. O mínimo era solidariedade.

O caso de Ceni é lamentável. O treinador foi empurrado por Neymar durante a partida e, na coletiva, disse que essas coisas acontecem no futebol e preferiu falar da necessidade de o atacante se policiar. Uma complacência difícil de entender. Ceni tinha a chance de defender seu jogador e a própria autoridade, e preferiu contemporizar.

A nota oficial do Bahia foi na mesma linha. Faltou firmeza. O clube repudiou as agressões verbais relatadas por Nestor, mas não teve coragem de citar Neymar pelo nome, e ficou na linguagem protocolar, cheia de cuidados, de quem não quer desagradar ninguém. Se um jogador do Bahia denuncia ter sido desrespeitado por um adversário, não tem por que tanta delicadeza.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 32

No fim, quem melhor representou o clube foi Rodrigo Nestor, e não por ter discutido com Neymar. Ele não se curvou à popularidade do adversário nem tratou o episódio como bobagem. Disse ter orgulho de vestir a camisa tricolor e deixou claro que o respeito ao Bahia vinha antes de qualquer idolatria. Devia ser o básico, mas pelo visto não é.

Não foi o único episódio recente a levantar dúvidas sobre o que alguns jogadores entendem do clube que representam. Willian José compartilhou o vídeo de uma pessoa atacando o Nordeste depois do resultado das eleições presidenciais. O conteúdo chamava a região de “câncer” do país e associava a população à dependência de benefícios sociais. Depois da repercussão negativa, o atacante apagou a publicação e deu a sua explicação.

Jogador pode ter a opinião política que quiser. O problema é compartilhar um conteúdo que ofende milhões de nordestinos e depois esperar que seja lido só como crítica aos políticos. Atacar a região inteira é reproduzir preconceito.

Isso deveria ser ainda mais óbvio para quem veste a camisa do Bahia. O clube construiu uma identidade que vai muito além do futebol. Ao longo da história, assumiu posição pública em causas sociais e contra a discriminação, e se aproximou de um povo que enxerga no Esquadrão a sua representação. O Bahia não ficou conhecido só por títulos e interesses comerciais. Sua relevância vem também da relação com a sociedade baiana e nordestina.

Por isso a postura da atual gestão, comandada pelo Grupo City, merece cobrança. Administrar o Bahia exige mais do que investir no elenco, modernizar estrutura e buscar resultado esportivo: quem comanda o clube herda uma história e precisa honrá-la diante dos torcedores. A impressão é que a direção cuida muito da imagem institucional, porém tem pouca disposição para defender em público os valores que o próprio clube diz representar.

É legítimo cobrar uma direção que parece omissa quando o que está em jogo é a identidade do Bahia. Se a história do clube serve para fortalecer a marca, ela também tem que ser levada a sério quando pede posicionamento.

Os episódios são diferentes, mas levantam a mesma pergunta: o que significa vestir a camisa do Bahia? Ninguém precisa virar militante nem concordar com todas as posições do clube. O que se espera é respeito pelo companheiro, pela instituição e pelo povo que sustenta essa história.

Nestor entendeu isso. Outros parecem ter esquecido, e a direção, mais uma vez, precisa explicar de que lado está. O Bahia é grande demais para agir como um clube intimidado pela fama de um adversário ou indiferente aos ataques ao Nordeste. Defender essa camisa é obrigação de quem joga com ela e de quem dirige o clube.