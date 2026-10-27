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Quem defende o Bahia? Tietagem a Neymar e omissão sobre o Nordeste contradizem a história do clube

O tricolor é grande demais para agir como um time intimidado pela fama de um adversário ou indiferente aos ataques ao Nordeste. Defender essa camisa é obrigação de quem joga e de quem comanda

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:54

Neymar e Erick Pulga no jogo entre Bahia e Santos
Neymar e Erick Pulga no jogo entre Bahia e Santos Crédito: Catarina Brandão/ EC Bhia

Rodrigo Nestor discutiu com Neymar e saiu da Vila Belmiro convencido de que tinha sido desrespeitado. Só que, enquanto o meia do Bahia tentava defender a própria dignidade e a camisa que veste, parte dos companheiros estava mais interessada em tietar o adversário. Marcos Victor postou fotos com o santista e falou em sonho. Erick Pulga vestiu a camisa que ganhou depois do jogo e comemorou o presente. O técnico Rogério Ceni, que também levou um empurrão do camisa 10, minimizou o episódio na coletiva. Se havia dúvida sobre quem entendeu o tamanho da camisa do Bahia naquela noite, o próprio Nestor respondeu.

Dá vergonha alheia. Ninguém está pedindo que os jogadores saiam comprando briga ou transformem uma discussão em guerra. Mas uma coisa é admirar alguém, outra é agir como se nada tivesse acontecido depois que esse alguém desrespeita um companheiro. O mínimo era solidariedade.

O caso de Ceni é lamentável. O treinador foi empurrado por Neymar durante a partida e, na coletiva, disse que essas coisas acontecem no futebol e preferiu falar da necessidade de o atacante se policiar. Uma complacência difícil de entender. Ceni tinha a chance de defender seu jogador e a própria autoridade, e preferiu contemporizar.

A nota oficial do Bahia foi na mesma linha. Faltou firmeza. O clube repudiou as agressões verbais relatadas por Nestor, mas não teve coragem de citar Neymar pelo nome, e ficou na linguagem protocolar, cheia de cuidados, de quem não quer desagradar ninguém. Se um jogador do Bahia denuncia ter sido desrespeitado por um adversário, não tem por que tanta delicadeza.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 31ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Santos 1x1 Bahia - 32ª rodada por Catarina Brandão/ECB
1 de 32
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

No fim, quem melhor representou o clube foi Rodrigo Nestor, e não por ter discutido com Neymar. Ele não se curvou à popularidade do adversário nem tratou o episódio como bobagem. Disse ter orgulho de vestir a camisa tricolor e deixou claro que o respeito ao Bahia vinha antes de qualquer idolatria. Devia ser o básico, mas pelo visto não é.

Não foi o único episódio recente a levantar dúvidas sobre o que alguns jogadores entendem do clube que representam. Willian José compartilhou o vídeo de uma pessoa atacando o Nordeste depois do resultado das eleições presidenciais. O conteúdo chamava a região de “câncer” do país e associava a população à dependência de benefícios sociais. Depois da repercussão negativa, o atacante apagou a publicação e deu a sua explicação.

Jogador pode ter a opinião política que quiser. O problema é compartilhar um conteúdo que ofende milhões de nordestinos e depois esperar que seja lido só como crítica aos políticos. Atacar a região inteira é reproduzir preconceito.

Isso deveria ser ainda mais óbvio para quem veste a camisa do Bahia. O clube construiu uma identidade que vai muito além do futebol. Ao longo da história, assumiu posição pública em causas sociais e contra a discriminação, e se aproximou de um povo que enxerga no Esquadrão a sua representação. O Bahia não ficou conhecido só por títulos e interesses comerciais. Sua relevância vem também da relação com a sociedade baiana e nordestina.

Por isso a postura da atual gestão, comandada pelo Grupo City, merece cobrança. Administrar o Bahia exige mais do que investir no elenco, modernizar estrutura e buscar resultado esportivo: quem comanda o clube herda uma história e precisa honrá-la diante dos torcedores. A impressão é que a direção cuida muito da imagem institucional, porém tem pouca disposição para defender em público os valores que o próprio clube diz representar.

É legítimo cobrar uma direção que parece omissa quando o que está em jogo é a identidade do Bahia. Se a história do clube serve para fortalecer a marca, ela também tem que ser levada a sério quando pede posicionamento.

Os episódios são diferentes, mas levantam a mesma pergunta: o que significa vestir a camisa do Bahia? Ninguém precisa virar militante nem concordar com todas as posições do clube. O que se espera é respeito pelo companheiro, pela instituição e pelo povo que sustenta essa história.

Nestor entendeu isso. Outros parecem ter esquecido, e a direção, mais uma vez, precisa explicar de que lado está. O Bahia é grande demais para agir como um clube intimidado pela fama de um adversário ou indiferente aos ataques ao Nordeste. Defender essa camisa é obrigação de quem joga com ela e de quem dirige o clube.

Miro Palma é coordenador do impresso e apaixonado por futebol

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