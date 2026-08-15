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Quem é Eduardo Saverin, bilionário brasileiro que agora é dono de parte do Liverpool

Cofundador do Facebook entrou para o grupo de proprietários do clube inglês ao lado de Jeff Bezos e outros investidores

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:00

Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil Crédito: Reprodução | Forbes

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, passou a integrar o grupo de proprietários do Liverpool. O empresário brasileiro faz parte do consórcio 1892 Holdings, que também reúne o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e outros investidores e comprou uma participação minoritária no clube inglês.

Aos 44 anos, Saverin é atualmente o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 33 bilhões, cerca de R$ 173 bilhões. Ele ocupa a 66ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo em 2026.

Eduardo Saverin 1 de 7

Nascido em São Paulo, em 1982, o empresário se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Foi durante a graduação em economia na Universidade Harvard que conheceu Mark Zuckerberg e se tornou um dos cofundadores do Facebook, em 2004.

Interesse pelo futebol inglês começou antes do Liverpool

A entrada no grupo de proprietários do Liverpool não é o primeiro investimento de Saverin relacionado ao futebol inglês. Em 2022, o brasileiro integrou o grupo liderado pelo empresário americano Steve Pagliuca que tentou comprar o Chelsea, então colocado à venda pelo russo Roman Abramovich.

Saverin e a mulher, Elaine, estavam entre os investidores que apoiavam a proposta de Pagliuca, co-presidente da Bain Capital e coproprietário do Boston Celtics. A oferta avaliava o Chelsea em cerca de US$ 4 bilhões. O grupo chegou à fase final da disputa, mas não conseguiu adquirir o clube. O Chelsea acabou comprado por um consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly e pela Clearlake Capital.

Como Saverin ficou bilionário?

No início do Facebook, Saverin ficou responsável pela área de negócios e fez o investimento inicial que ajudou a colocar a empresa em funcionamento, segundo o livro Milionários Acidentais, de Ben Mezrich.

Foi sua participação no Facebook que deu origem a boa parte de sua fortuna. Saverin apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011, após a abertura de capital da empresa, que aumentou o valor de sua participação.

A relação com Zuckerberg, porém, se deteriorou nos primeiros anos da empresa. Os dois romperam a parceria em meio a divergências sobre os rumos do negócio. A disputa chegou à Justiça e inspirou parte da história contada no filme "A Rede Social", de 2010, no qual Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield.

Em 2024, o brasileiro chegou a ser apontado como o brasileiro mais rico da história, quando sua fortuna foi estimada em US$ 15,9 bilhões, após a forte valorização das ações da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Por que Saverin perdeu espaço no Facebook?

Enquanto Saverin cuidava da área de negócios, Zuckerberg concentrava seus esforços no desenvolvimento da plataforma, que crescia rapidamente. Com a expansão da empresa, os dois passaram a divergir sobre a condução do Facebook.

Segundo reportagem publicada pelo Business Insider em 2012, Zuckerberg pretendia transferir o registro da empresa para Delaware, estado americano conhecido por sua legislação favorável aos negócios. O então CEO também demonstrava insatisfação com o afastamento de Saverin das atividades do dia a dia.

Em uma mensagem enviada ao cofundador Dustin Moskovitz, Zuckerberg afirmou que Saverin havia falhado em responsabilidades relacionadas à estruturação da empresa, captação de recursos e desenvolvimento de um modelo de negócios.

Em julho de 2004, Zuckerberg criou uma nova empresa em Delaware para assumir o controle do Facebook. Nos meses seguintes, a participação de Saverin foi diluída de 65% para menos de 10%.

O caso foi parar nos tribunais. O Facebook questionou um documento que garantiria mais ações ao brasileiro, enquanto Saverin acusou a empresa de descumprir deveres legais de transparência e lealdade entre os sócios.

Anos depois, as partes chegaram a um acordo, e Saverin ficou com cerca de 5% da empresa.

Em 2012, pouco antes da abertura de capital do Facebook, o empresário renunciou à cidadania americana e passou a viver oficialmente em Singapura, onde mora até hoje com a esposa e o filho.

O que Saverin faz atualmente?

Depois de deixar a gestão do Facebook, Saverin passou a investir em empresas de tecnologia em estágio inicial. Em 2015, fundou a gestora B Capital ao lado de Raj Ganguly, ex-executivo da Bain Capital e do Boston Consulting Group (BCG).

Atualmente, Saverin é cofundador e copresidente da empresa, que investe em companhias de tecnologia, saúde e clima em diferentes países. Segundo a Forbes, a gestora administra mais de US$ 7 bilhões e mantém escritórios em São Francisco, Nova York, Los Angeles, Austin, Singapura, Hong Kong e Doha.

A B Capital levantou US$ 250 milhões em 2022 para investir em startups em estágio inicial. Em 2024, captou outros US$ 750 milhões para empresas mais consolidadas.