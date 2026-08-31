Quem é o atacante ex-Vitória alvo de operação contra tráfico de drogas e armas

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Mariana Rios
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:20
O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (31), no Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo sobre uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas e armas.
As buscas foram realizadas na casa do jogador, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá. David foi ao CT em seu próprio carro para acompanhar a ação dos policiais. Na saída, ele não quis comentar a investigação. Até a última atualização desta reportagem, o Vasco não havia se manifestado.
David Corrêa da Fonseca tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santo. Atacante que atua principalmente pela ponta esquerda, ele foi revelado pelo Vitória (ES) e passou por clubes como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco.
Durante a carreira, David conquistou duas edições da Copa do Brasil: pelo Cruzeiro, em 2018, e pelo São Paulo, em 2023. Também foi campeão estadual pelo Vitória, Cruzeiro e Fortaleza.
No Vasco, o jogador integra o elenco profissional e atua pelos lados do campo, tendo a velocidade como uma de suas características.
A operação é conduzida pelas polícias civis de diferentes estados e investiga a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas e armas.
Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as apurações também verificam possíveis vínculos de outros jogadores profissionais e empresários com o grupo investigado.
A ação mobilizou cerca de 100 policiais civis, 38 viaturas e dois helicópteros em diferentes estados.
“A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual”, informou a instituição.