DVD

Quem é o atacante ex-Vitória alvo de operação contra tráfico de drogas e armas

David, atualmente no Vasco, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (31), no Rio; investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo

Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:20

David Corrêa da Fonseca tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santo. Atacante foi revelado pelo Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (31), no Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo sobre uma organização criminosa suspeita de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas e armas.

As buscas foram realizadas na casa do jogador, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá. David foi ao CT em seu próprio carro para acompanhar a ação dos policiais. Na saída, ele não quis comentar a investigação. Até a última atualização desta reportagem, o Vasco não havia se manifestado.

Quem é David Corrêa, o DVD

David Corrêa da Fonseca tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santo. Atacante que atua principalmente pela ponta esquerda, ele foi revelado pelo Vitória (ES) e passou por clubes como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco.

Durante a carreira, David conquistou duas edições da Copa do Brasil: pelo Cruzeiro, em 2018, e pelo São Paulo, em 2023. Também foi campeão estadual pelo Vitória, Cruzeiro e Fortaleza.

No Vasco, o jogador integra o elenco profissional e atua pelos lados do campo, tendo a velocidade como uma de suas características.

O que investiga a operação

A operação é conduzida pelas polícias civis de diferentes estados e investiga a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas e armas.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, as apurações também verificam possíveis vínculos de outros jogadores profissionais e empresários com o grupo investigado.

A ação mobilizou cerca de 100 policiais civis, 38 viaturas e dois helicópteros em diferentes estados.