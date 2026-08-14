LUTO NO ESPORTE

Quem era o boxeador que morreu aos 33 anos após passar 11 anos em estado vegetativo por lesão em luta

Prichard Colón era considerado uma promessa do boxe quando sofreu a lesão cerebral

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:43

Prichard Colón Crédito: Reprodução

O boxeador porto-riquenho Prichard Colón, que morreu aos 33 anos nesta quinta-feira (13), ficou 11 anos em estado vegetativo depois de sofrer uma grave lesão cerebral durante uma luta nos Estados Unidos. O atleta permanecia sob os cuidados da família desde 2015.

Colón tinha apenas 23 anos quando o acidente encerrou precocemente uma carreira que começava a ganhar destaque. Invicto como profissional, ele havia vencido as 16 lutas que disputara, com 13 triunfos por nocaute, e era considerado uma promessa da categoria dos supermeio-médios.

A lesão ocorreu em outubro de 2015, durante o confronto contra o norte-americano Terrel Williams, em Fairfax, na Virgínia. O combate foi marcado por golpes na parte posterior da cabeça de Colón, uma prática proibida no boxe. O porto-riquenho reclamou das ações durante a luta, e Williams acabou punido com a perda de um ponto no sétimo assalto. Colón já havia sido penalizado duas vezes por golpes baixos.

Boxeador ficou 11 anos em coma 1 de 7

No nono assalto, o quadro se agravou. Colón caiu duas vezes e terminou desclassificado. Ele ainda se recuperou para continuar no combate, mas recebeu outro golpe forte. No intervalo, sua equipe retirou as luvas do pugilista, acreditando que a disputa havia terminado. A arbitragem considerou o gesto uma desistência.

O estado de saúde do atleta piorou depois que ele deixou o ringue. No vestiário, Colón vomitou e desmaiou. Encaminhado ao hospital, foi diagnosticado com um hematoma subdural, que consiste no acúmulo de sangue entre o cérebro e uma de suas membranas. Diante da pressão intracraniana, os médicos precisaram realizar uma cirurgia de emergência.

Colón ficou 221 dias em coma. Quando despertou, não conseguia caminhar ou falar normalmente e precisava de um computador para se comunicar. A partir de então, permaneceu em estado vegetativo permanente.

Durante os anos seguintes, o ex-pugilista viveu na casa da mãe, Nieves Melendez, em Orlando, na Flórida. Ela e o pai dele, Richard Colón, que também havia sido seu treinador, ficaram responsáveis pelos cuidados médicos do atleta.

A família acionou a Justiça em 2017 e buscou uma indenização superior a US$ 50 milhões. Entre os citados no processo estava Richard Ashby, médico que atuava no atendimento junto ao ringue. Ele foi acusado de negligência por não dar a devida atenção às reclamações de dor feitas pelo boxeador e por não interromper a luta. O processo não teve uma conclusão.

Mesmo sem poder retomar a carreira, Colón recebeu uma homenagem do Conselho Mundial de Boxe (WBC) em junho de 2021, quando foi nomeado campeão honorário. Na ocasião, ele apareceu com um cinturão simbólico verde e dourado, uma representação do título que pretendia conquistar profissionalmente.

A morte foi anunciada pelo pai do ex-boxeador nas redes sociais. Richard Colón lamentou a perda e afirmou ter tentado realizar um desejo do filho: viajar com ele para Porto Rico.