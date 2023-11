Quem sobe e quem desce? Veja o que pode acontecer na última rodada da Série B

A última rodada da Série B 2023 acontece neste sábado (25) e, apesar do representante baiano já estar de “férias” da competição, com acesso à Série A e título garantidos, os jogos finais da competição prometem muito entretenimento para quem gosta de futebol. Por isso, o CORREIO fez um guia da rodada final da segunda divisão e mostra tudo o que pode acontecer nas partidas que acontecem simultaneamente a partir das 17h.



E as partidas prometem emoção tanto na briga pelas duas vagas que restam do acesso, quanto pelas outras duas vagas restantes na zona do rebaixamento. Até agora, Vitória e Criciúma já estão na Série A do próximo ano, enquanto Londrina e ABC amargaram a queda para a terceira divisão. O Leão, aliás, enfrenta um dos times que estão lutando desesperadamente para se salvar da queda nesta 38ª rodada. O rubro-negro visita a Chapecoense, fora de casa, que tem 37 pontos e é a atual 18ª colocada.