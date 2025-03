DESAFIO

Quizz: Quanto você sabe sobre o Ba-Vi?

Se prepare com o CORREIO* para o clássico baiano no jogo de ida deste domingo (16) pela final do Baianão

Marina Branco

Publicado em 15 de março de 2025 às 11:00

Ba-Vi Crédito: CORREIO*

Neste domingo (16), o jogo de ida da final do Baianão será palco de mais um confronto do clássico baiano entre Bahia e Vitória. Jogo que já definiu o estadual diversas vezes, o confronto Ba-Vi tem muita história, e segue escrevendo novos capítulos. Por isso, o CORREIO* te convida a se desafiar e responder um quizz para saber o quanto você sabe sobre essa rivalidade!>