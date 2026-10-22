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R$ 380 milhões por ano: Vini Jr. sobe em ranking de jogadores mais bem pagos do mundo e entra no top 5

Cristiano Ronaldo lidera com R$ 1,5 bilhão

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:42

Vini Jr Crédito: Divulgação/Real madrid

Vinícius Júnior avançou pelo terceiro ano consecutivo no ranking dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, divulgado pela revista Forbes. Com receita estimada em US$ 76 milhões, cerca de R$ 380 milhões, para a temporada 2026/27, o atacante do Real Madrid ocupa agora a quinta posição.

O brasileiro estreou no levantamento em sétimo lugar, em 2024, e passou para sexto em 2025. Na edição atual, aparece atrás de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Veja os dez jogadores mais bem pagos, segundo a Forbes 1 de 6

Cristiano Ronaldo mantém vantagem no topo

A liderança segue com Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. A previsão é que o português receba US$ 300 milhões, o equivalente a R$ 1,5 bilhão, na temporada 2026/27. O montante supera o dobro dos US$ 145 milhões, aproximadamente R$ 728 milhões, estimados para Messi, segundo colocado.

Mbappé completa os três primeiros com US$ 100 milhões, cerca de R$ 502 milhões. Antes de Vini Jr., aparece ainda Haaland, do Manchester City, com US$ 85 milhões, ou R$ 427 milhões.

O Real Madrid reúne três nomes entre os dez mais bem pagos: além de Mbappé e Vini Jr., o clube tem Jude Bellingham, na oitava posição.

O que entra na conta da Forbes

O levantamento reúne estimativas de salários, bônus e direitos de imagem, quando aplicáveis. Também são considerados os ganhos com publicidade, patrocínios individuais e outros acordos comerciais relevantes.

A referência para os cálculos é a temporada 2026/27. No caso de Messi, porém, a Forbes utiliza a previsão de receitas para o ano de 2026, já que o Inter Miami segue um calendário anual.