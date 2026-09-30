ESQUEMA

R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

Decisão aponta dinheiro dos donos disfarçado de patrocínio e despesas ocultadas; clube nega irregularidades

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:09

Savinho e Haaland marcaram em vitória do Manchester City, pela Premier League Crédito: Divulgação/ Manchester City

O Manchester City usou contratos fictícios para inflar receitas e reduzir despesas em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, segundo a comissão independente que julgou as violações financeiras do clube. As conclusões foram divulgadas pela Premier League nesta terça-feira (29). A equipe nega irregularidades e anunciou que recorrerá.

De acordo com a decisão, empresas patrocinadoras pagavam apenas parte dos valores registrados nos contratos. O restante era financiado pelo Abu Dhabi United Group (ADUG), proprietário do City, em um esquema que apresentava recursos dos donos como receitas comerciais.

Manchester City foi considerado culpado em esquema para violar regras financeiras 1 de 6

A comissão também identificou acordos financiados pelo ADUG que permitiam registrar despesas operacionais inferiores às efetivamente realizadas. Outra operação envolvia a Fordham, empresa que adquiriu direitos de imagem dos jogadores e também recebia financiamento do grupo proprietário.

Segundo o julgamento, esses mecanismos fizeram o clube apresentar informações contábeis incorretas e ocultar sua situação financeira de auditores e órgãos reguladores. Caso as receitas e despesas tivessem sido registradas corretamente, o City teria ultrapassado significativamente os limites de gastos da Premier League e da Uefa.

O clube foi considerado culpado em 114 das 115 acusações. Em resposta, afirmou que a decisão contém erros de direito, de princípio e de fato e sustentou que possui provas para demonstrar sua inocência. O prazo para apresentar recurso termina nesta sexta-feira, 2 de outubro.

A punição será discutida em uma audiência separada. O regulamento permite multas, perda de pontos, suspensão e expulsão da Premier League. Uma eventual exclusão não significaria entrada automática na segunda divisão, pois as normas não definem em qual nível do futebol inglês o clube passaria a competir. Ainda não há decisão sobre retirada de títulos.