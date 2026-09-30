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R$ 6,2 bilhões e nove temporadas: como o Manchester City usou contratos fictícios para driblar regras financeiras, segundo comissão

Decisão aponta dinheiro dos donos disfarçado de patrocínio e despesas ocultadas; clube nega irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:09

Savinho e Haaland marcaram na vitória do Manchester City, pela Premier League
Savinho e Haaland marcaram em vitória do Manchester City, pela Premier League Crédito: Divulgação/ Manchester City

O Manchester City usou contratos fictícios para inflar receitas e reduzir despesas em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, segundo a comissão independente que julgou as violações financeiras do clube. As conclusões foram divulgadas pela Premier League nesta terça-feira (29). A equipe nega irregularidades e anunciou que recorrerá.

De acordo com a decisão, empresas patrocinadoras pagavam apenas parte dos valores registrados nos contratos. O restante era financiado pelo Abu Dhabi United Group (ADUG), proprietário do City, em um esquema que apresentava recursos dos donos como receitas comerciais.  

Manchester City foi considerado culpado em esquema para violar regras financeiras

O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da Premier League por Divulgação/Puma/Manchester City
Segundo a comissão independente, o clube inflou receitas e reduziu despesas artificialmente em mais de £ 900 milhões, cerca de R$ 6,2 bilhões por Reprodução
As irregularidades identificadas pela comissão abrangem nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18 por Tiago Caldas /EC Bahia
Parte dos valores registrados como patrocínio era financiada pelo grupo proprietário do City, segundo a decisão por Divulgação I
O Manchester City nega irregularidades e anunciou que recorrerá. O prazo para apresentar o recurso termina em 2 de outubro por Divulgação/Manchester City
A punição ainda será definida. As possibilidades incluem multa, perda de pontos e expulsão da Premier League por Manchester City/Divulgação
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O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras da Premier League por Divulgação/Puma/Manchester City

A comissão também identificou acordos financiados pelo ADUG que permitiam registrar despesas operacionais inferiores às efetivamente realizadas. Outra operação envolvia a Fordham, empresa que adquiriu direitos de imagem dos jogadores e também recebia financiamento do grupo proprietário.

Segundo o julgamento, esses mecanismos fizeram o clube apresentar informações contábeis incorretas e ocultar sua situação financeira de auditores e órgãos reguladores. Caso as receitas e despesas tivessem sido registradas corretamente, o City teria ultrapassado significativamente os limites de gastos da Premier League e da Uefa.  

O clube foi considerado culpado em 114 das 115 acusações. Em resposta, afirmou que a decisão contém erros de direito, de princípio e de fato e sustentou que possui provas para demonstrar sua inocência. O prazo para apresentar recurso termina nesta sexta-feira, 2 de outubro.  

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A punição será discutida em uma audiência separada. O regulamento permite multas, perda de pontos, suspensão e expulsão da Premier League. Uma eventual exclusão não significaria entrada automática na segunda divisão, pois as normas não definem em qual nível do futebol inglês o clube passaria a competir. Ainda não há decisão sobre retirada de títulos.  

A investigação da Premier League começou em dezembro de 2018, após a divulgação de documentos pelo Football Leaks. As acusações foram formalizadas em fevereiro de 2023, e as audiências ocorreram entre setembro e dezembro de 2024.

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