Acertado com o Bahia, o atacante Rafael Ratão passou por exames médicos em Manchester, na Inglaterra, e é esperado em Salvador nas próximas horas para assinar contrato com o Esquadrão. O CORREIO confirmou que a negociação está bem avançada e o anúncio deve acontecer nos próximos dias.



Rafael Ratão estava em pré-temporada com o Toulouse-FRA na Áustria e foi liberado para realizar exames médicos no Manchester City, principal time do grupo que gerencia o Bahia. O atacante repetiu o movimento feito pelo zagueiro Vitor Hugo, que também passou pela revisão médica na Inglaterra antes de trocar o Trabzonspor, da Turquia, pelo Esquadrão.