Ramon arma Seleção com mistura de novatos e remanescentes da Copa

A seleção brasileira deve ter uma mistura de estreantes e remanescentes da Copa do Mundo do Catar para o amistoso contra Guiné. Em treino nesta quinta-feira (15), o técnico interino Ramon Menezes voltou a repetir a escalação esboçada no dia anterior.



As principais novidades para a partida devem ser as presenças do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joilinton, do Newcastle, ambos convocados pela primeira vez nessa data Fifa. Eles se juntam a outro nove jogadores que defenderam o Brasil no Mundial do ano passado.