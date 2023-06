Ramon Menezes pode ficar no comando da Seleção por 11 jogos

O período de Ramon Menezes como interino da Seleção ainda é indefinido. Presidente da CBF, o baiano Ednaldo Rodrigues não esconde que seu plano A para o cargo é Carlo Ancelotti. O sonho é tamanho que o mandatário estaria disposto a esperar até junho de 2024, quando encerra o contrato do italiano com o Real Madrid.



Até lá, o Brasil fará mais oito jogos. Seis são pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ou seja, um terço da competição classificatória, que tem 18 rodadas. Os confrontos serão contra Bolívia (casa) e Peru (fora) em setembro; Venezuela (casa) e Uruguai (fora) em outubro; Colômbia (fora) e Argentina (casa) em novembro.