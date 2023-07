Depois de cinco meses de espera, Raul Gustavo voltou a disputar uma partida oficial pelo Bahia. Ele entrou no segundo tempo do empate por 0x0 com o São Paulo, no Morumbi, no último domingo (30).



Raul passou por cirurgia no ligamento do joelho após se machucar durante um treino em fevereiro. No início de julho, o zagueiro voltou a ser relacionado, mas só agora recebeu a primeira chance.



"Alegria muito grande por passar o que passei. Feliz por voltar, fazer o que mais amo fazer. A função nova foi um plano de jogo do mister, tinha treinado isso. Pude aproveitar o máximo. O resultado não foi o que queria, mas pela volta a jogar fiquei feliz", disse ele durante entrevista na Cidade Tricolor.