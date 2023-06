Depois de cinco meses afastado dos gramados, o zagueiro Raul Gustavo está cada vez mais perto do retorno ao Bahia. Recuperado de uma cirurgia para reconstruir um ligamento do joelho, após lesão sofrida em fevereiro, o defensor iniciou os treinos com o elenco durante a semana.



Em entrevista no CT Evaristo de Macedo, Raul revelou ansiedade para entrar em campo por uma partida oficial.



"Se estava ansioso para treinar, imagina para jogar, para fazer o que a gente ama, conquistar muitos triunfos. O grupo me ajudou muito nesse tempo parado. A ansiedade é muito grande e espero que seja logo, logo", disse ele.