Rayssa Leal confirma favoritismo e vence STU de São Paulo

Rayssa Leal confirmou o favoritismo e conquistou o título da etapa de São Paulo no STU neste domingo. Completaram o pódio Pamela Rosa e Gabi Mazetto. O trio, inclusive, deve representar o Brasil na Olimpíada de Paris-2024



A 'Fadinha' é a segunda colocada no ranking olímpico, atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya. Pamela Rosa ocupa a sétima colocação, enquanto Gabi Mazetto é a décima.



"Estou muito feliz só de ter dado meu roê e não ter me machucado, só isso para mim é o que importa. Um campeonato não é igual ao outro. Estou muito feliz, minha família está aqui", afirmou Rayssa Leal.