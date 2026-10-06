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Rayssa Leal explica lesão no tornozelo que a deixou fora de competição de skate

Brasileira prioriza recuperação antes do Mundial de Skate Street, que começa em 11 de outubro, no Paraguai

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:04

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Divulgação

Uma lesão no tornozelo durante o treino de sexta-feira (2) impediu Rayssa Leal de disputar a etapa de Paris da Street League Skateboarding (SLS), realizada no sábado (3). A brasileira tranquilizou os fãs nas redes sociais e explicou que decidiu reservar um período para se recuperar.

“Não foi nada grave, nada para se preocupar, mas é bom tirar esse tempo para me recuperar. Até o final do ano teremos cinco campeonatos”, afirmou a skatista, medalhista olímpica em Tóquio e Paris.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha

Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal surgiu como 'Fadinha do Skate' por Reprodução
Lilian Mendes e a filha, Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal vai ganhar mais um irmão por Reprodução/Redes sociais
Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Gaspar Nobrega/COB
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Rayssa Leal por Divulgação: Skate Total Urbe (STU)
Rayssa Leal no Mundial de skate street de Roma por Julio Detefon/CBSK
A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria por Gaspar Nóbrega/COB
[Edicase]A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
Rayssa Leal é campeã na China por Julio Defeton / Divulgação CBSKT
Rayssa Leal por Reprodução/Twitter
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Rayssa Leal surgiu como Fadinha do Skate por Reprodução

O próximo compromisso no calendário é o Mundial de Skate Street, marcado para ocorrer entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Aos 18 anos, a maranhense também busca o quinto título consecutivo do Super Crown, etapa que encerra e decide a SLS.

Sem competir em Paris, Rayssa caiu para a quarta posição no ranking da liga. A australiana Chloe Covell venceu a disputa feminina, cuja final contou com cinco japonesas. A brasileira esteve no complexo de Roland Garros para acompanhar as decisões.

Nesta temporada, Rayssa conquistou as etapas de Sydney, em fevereiro, e do Rio de Janeiro, em agosto. O Super Crown será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A cidade receberá a final pela quinta vez.

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