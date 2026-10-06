ENTENDA

Rayssa Leal explica lesão no tornozelo que a deixou fora de competição de skate

Brasileira prioriza recuperação antes do Mundial de Skate Street, que começa em 11 de outubro, no Paraguai

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:04

Rayssa Leal Crédito: Divulgação

Uma lesão no tornozelo durante o treino de sexta-feira (2) impediu Rayssa Leal de disputar a etapa de Paris da Street League Skateboarding (SLS), realizada no sábado (3). A brasileira tranquilizou os fãs nas redes sociais e explicou que decidiu reservar um período para se recuperar.

“Não foi nada grave, nada para se preocupar, mas é bom tirar esse tempo para me recuperar. Até o final do ano teremos cinco campeonatos”, afirmou a skatista, medalhista olímpica em Tóquio e Paris.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

O próximo compromisso no calendário é o Mundial de Skate Street, marcado para ocorrer entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Aos 18 anos, a maranhense também busca o quinto título consecutivo do Super Crown, etapa que encerra e decide a SLS.

Sem competir em Paris, Rayssa caiu para a quarta posição no ranking da liga. A australiana Chloe Covell venceu a disputa feminina, cuja final contou com cinco japonesas. A brasileira esteve no complexo de Roland Garros para acompanhar as decisões.