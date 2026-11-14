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Rayssa Leal fica com a prata e vê australiana levar título da SLS Tóquio

Brasileira soma 31,1 pontos na final, termina atrás de Chloe Covell e agora mira o quinto título consecutivo do Super Crown, em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:07

Rayssa Leal durante a etapa de Tóquio da SLS
Rayssa Leal durante a etapa de Tóquio da SLS Crédito: Julio Detefon/Divulgação

Rayssa Leal foi a vice-campeã da etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), disputada neste sábado (14), no Japão. A brasileira somou 31,1 pontos na final feminina e ficou com a medalha de prata, atrás da australiana Chloe Covell, ouro com 32,8. A sul-coreana Jiyul Shin completou o pódio, com 30,9 pontos.

A decisão aconteceu na Ariake Arena e reuniu algumas das principais skatistas do circuito. Rayssa chegou à capital japonesa em busca do bicampeonato da etapa. Em 2024, ela havia conquistado o título após uma virada na última manobra, superando a japonesa Liz Akama por apenas seis décimos.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate

Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Atleta já mostrou detalhes do quarto por Reprodução
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Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução

Desta vez, a brasileira não conseguiu alcançar a pontuação de Covell, que voltou a vencer em Tóquio e repetiu o resultado de 2023. Apesar de não levar o ouro, Rayssa ampliou sua sequência de pódios na temporada. Em agosto, a maranhense havia conquistado o título da etapa do Rio de Janeiro.

Com a disputa japonesa, a fase regular da SLS chegou ao fim. Agora, Rayssa volta suas atenções para o Super Crown, marcado para os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Tetracampeã consecutiva do evento, a brasileira vai buscar o quinto título seguido. A programação também terá a Nations Cup, competição inédita por equipes, na qual Rayssa será a capitã da seleção brasileira.

Juni Kang vence a disputa masculina

Na final masculina, o sul-coreano Juni Kang conquistou o título da etapa de Tóquio com 36,4 pontos. A diferença foi apertada: o japonês Ginwoo Onodera terminou em segundo, com 36,3, enquanto o compatriota Kairi Netsuke ficou em terceiro, com 35,9.

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