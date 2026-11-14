SKATE

Rayssa Leal fica com a prata e vê australiana levar título da SLS Tóquio

Brasileira soma 31,1 pontos na final, termina atrás de Chloe Covell e agora mira o quinto título consecutivo do Super Crown, em dezembro

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:07

Rayssa Leal durante a etapa de Tóquio da SLS Crédito: Julio Detefon/Divulgação

Rayssa Leal foi a vice-campeã da etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), disputada neste sábado (14), no Japão. A brasileira somou 31,1 pontos na final feminina e ficou com a medalha de prata, atrás da australiana Chloe Covell, ouro com 32,8. A sul-coreana Jiyul Shin completou o pódio, com 30,9 pontos.

A decisão aconteceu na Ariake Arena e reuniu algumas das principais skatistas do circuito. Rayssa chegou à capital japonesa em busca do bicampeonato da etapa. Em 2024, ela havia conquistado o título após uma virada na última manobra, superando a japonesa Liz Akama por apenas seis décimos.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate 1 de 7

Desta vez, a brasileira não conseguiu alcançar a pontuação de Covell, que voltou a vencer em Tóquio e repetiu o resultado de 2023. Apesar de não levar o ouro, Rayssa ampliou sua sequência de pódios na temporada. Em agosto, a maranhense havia conquistado o título da etapa do Rio de Janeiro.

Com a disputa japonesa, a fase regular da SLS chegou ao fim. Agora, Rayssa volta suas atenções para o Super Crown, marcado para os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Tetracampeã consecutiva do evento, a brasileira vai buscar o quinto título seguido. A programação também terá a Nations Cup, competição inédita por equipes, na qual Rayssa será a capitã da seleção brasileira.

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