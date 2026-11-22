ESPORTE

Rayssa Leal lidera semifinal e vai à final da Copa do Mundo de skate no Japão

Brasileira somou 169,81 pontos e ficou na primeira colocação entre as oito classificadas

Esther Morais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 09:16

Rayssa Leal na semifinal Crédito: CBSKSkate/Instagram

Rayssa Leal garantiu vaga na final da Copa do Mundo de skate street, disputada em Utsunomiya, no Japão. A brasileira liderou a semifinal neste domingo (22), com 169,81 pontos, e volta a competir às 0h30 (de Brasília) desta segunda-feira (23), na disputa pelo título.

Na semifinal, cada atleta teve três voltas de 45 segundos e três tentativas de melhor manobra. Rayssa começou bem e marcou 83,22 pontos na primeira volta. Na segunda, perdeu o equilíbrio e não conseguiu melhorar a nota.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Nas tentativas de manobras, a skatista alcançou 86,59 pontos, garantindo a primeira colocação entre as oito competidoras classificadas para a decisão. A final feminina terá transmissão ao vivo pelo sportv 2.