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Rayssa Leal se posiciona, pede voto consciente e fãs enxergam recado

Publicação repercutiu nas redes sociais

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:36

Rayssa Leal fez post sobre importância do voto Crédito: Reprodução

Rayssa Leal fez um apelo pelo voto consciente nas redes sociais neste domingo (4). Ao compartilhar uma foto de sua formatura, vestindo beca, a skatista pediu aos seguidores que pesquisem os candidatos e suas propostas antes de decidir em quem votar.

“Hoje é um dia muito importante! Dia de exercer a democracia, o que significa que vamos escolher quais pessoas devem governar POR NÓS!”, escreveu, usando como fundo uma imagem de sua formatura.

Rayssa Leal surgiu como Fadinha 1 de 35

Na mensagem, a atleta destacou a importância de conhecer as ideias e as pautas defendidas por quem disputa as eleições. “Por isso, antes de escolher em quem votar, pesquisem quem são essas pessoas, quais as propostas delas pra gente, quais pautas elas trabalham.”

Rayssa também orientou o público a fazer suas escolhas sem seguir apenas a indicação de outras pessoas. “Não escolha só porque alguém te pediu/mandou votar. É nosso direito escolher e nosso dever fazer isso de forma consciente!”, completou.

A publicação terminou com um emoji de estrela e foi acompanhada da música “Jesus Cristo”, interpretada por Maria Bethânia. A skatista não citou candidatos nem partidos no texto.

No X, o antigo Twitter, a postagem foi interpretada por alguns perfis como sinal de apoio a Lula. Um perfil de updates escreveu “Rayssa Leal declara voto em Lula”, e fãs celebraram nas respostas: “RAYSSA É LULA! É 13!!!”