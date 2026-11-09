QUEDA DE RENDIMENTO

Real Madrid investiga mudança na estrutura corporal de Vini Jr. para entender perda de velocidade, diz jornal

Brasileiro teria cerca de um mês para mostrar evolução na disputa com Yan Diomande por uma vaga no time de José Mourinho

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13:21

Vini Jr Crédito: Divulgação / Real Madrid

O Real Madrid avalia se possíveis mudanças físicas ajudam a explicar a queda de rendimento de Vinícius Júnior. Segundo o jornal espanhol El Debate, a comissão técnica percebeu que o atacante já não atinge a velocidade de antes e tem mais dificuldade para superar os marcadores no drible. O brasileiro teria cerca de um mês para mostrar evolução e recuperar espaço entre os titulares.

A avaliação busca identificar se houve alguma alteração na estrutura corporal do jogador que possa explicar a perda de explosão. A hipótese ainda está em análise, de acordo com o jornal. Vini faz um trabalho específico para recuperar a velocidade, e Mourinho já havia dito em outubro que usaria o período de suspensão do atacante no Campeonato Espanhol para colocá-lo em um programa individual de preparação física.

Mesmo durante a suspensão, Vini pôde jogar na Liga dos Campeões. Na última quarta-feira (4), foi titular na vitória por 3 a 2 sobre o AEK, em Atenas, e saiu quando o placar ainda estava empatado. Naquele jogo, Yan Diomande atuou pela direita para que o brasileiro ocupasse a ponta esquerda. O marfinense também joga pelo lado esquerdo e ganhou espaço no time durante a ausência do camisa 7.

Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web 1 de 4

Os minutos em campo dão a dimensão da perda de espaço. Segundo levantamento do jornal AS, Vini soma 801 minutos em 11 partidas nesta temporada, média de 72,8 por jogo. No mesmo ponto da campanha anterior, eram 1.284 minutos em 15 aparições, média de 85,6.

Em julho, após a Copa do Mundo, Vini Jr. passou por um procedimento estético no rosto em Goiânia. O dermatologista Alessandro Alarcão, responsável pelo atendimento, chamou a técnica de “naturalização facial” e afirmou que o trabalho incluiu um ajuste na projeção do queixo. Segundo a clínica, foram usados laser, ultrassom e radiofrequência. O uso de preenchimento não foi confirmado.

Os jogos que podem definir a disputa pela vaga

Vini cumpriu o último dos quatro jogos de suspensão no sábado (7), quando o Real venceu o Valencia por 3 a 0. Antes de voltar a ficar à disposição de Mourinho no Espanhol, ele tem dois compromissos pela seleção brasileira. Convocado por Carlo Ancelotti, o atacante está na lista para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro.