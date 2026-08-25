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Rebaixamento: veja as chances de cada time cair para a Série B após a 24ª rodada

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:36

Taça de campeão do Campeonato Brasileiro Série B
Taça do Campeonato Brasileiro Série B Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A briga contra o rebaixamento ganha contornos cada vez mais dramáticos à medida que o Campeonato Brasileiro avança para sua reta final. Depois da 24ª rodada, a diferença entre os clubes que lutam para escapar da Série B ficou ainda mais evidente, enquanto algumas equipes já aparecem com probabilidades elevadas de queda.

Apesar de ainda restarem 14 rodadas para o fim da competição, as projeções matemáticas ajudam a dimensionar o risco de cada clube. Confira abaixo as probabilidades de queda para a Série B de cada equipe após a 24ª rodada do Brasileirão de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 98% por Reprodução
Vasco - 65,6% por Reprodução
Remo - 58,9% por Reprodução
Inter - 41,6% por Reprodução
Mirassol - 36,8% por Reprodução
Grêmio - 32,8% por Reprodução
Santos - 30,5% por Reprodução
São Paulo - 17,3% por Reprodução
Vitória - 11,4% por Reprodução
Botafogo - 4% por Reprodução
Corinthians - 1,8% por Reprodução
Botafogo - 0,66% por Reprodução
Atlético-MG - 0,37% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,19% por Reprodução
Bahia - 0,076% por Reprodução
Cruzeiro - 0,009% por Reprodução
Fluminense - 0,001% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
1 de 20
Chapecoense - 98% por Reprodução

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Brasileirão Rebaixamento

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