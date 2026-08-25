LUTA CONTRA DEGOLA

Rebaixamento: veja as chances de cada time cair para a Série B após a 24ª rodada

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:36

Taça do Campeonato Brasileiro Série B Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A briga contra o rebaixamento ganha contornos cada vez mais dramáticos à medida que o Campeonato Brasileiro avança para sua reta final. Depois da 24ª rodada, a diferença entre os clubes que lutam para escapar da Série B ficou ainda mais evidente, enquanto algumas equipes já aparecem com probabilidades elevadas de queda.

Apesar de ainda restarem 14 rodadas para o fim da competição, as projeções matemáticas ajudam a dimensionar o risco de cada clube. Confira abaixo as probabilidades de queda para a Série B de cada equipe após a 24ª rodada do Brasileirão de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).