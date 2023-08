Rebeca Andrade conquista dois ouros no Brasileiro de Ginástica

Rebeca Andrade levou o ouro nas barras e na trave. Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

A Arena de Esportes da Bahia, que fica em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, recebeu nesta última semana o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que terminou neste domingo (20) com Rebeca Andrade garantindo duas medalhas de ouro. A campeã olímpica e mundial é o principal nome da ginástica brasileira na atualidade e garantiu o favoritismo nas categorias que disputou.



Rebeca foi ouro nas barras assimétricas e na trave. A atleta não entrou na disputa do individual geral, que ficou com outro nome de destaque da ginástica no país: Jade Barbosa. A ginasta foi campeã com 105.567 pontos, seguida por Julia Soares (105.433) e por Lorrane Oliveira (104.934). Jade também levou o ouro no solo com 27.500.

Rebeca garantiu os dois ouros no Brasileiro de Ginástica com um total de 30.067 pontos nas barras e 28.634 para a apresentação na trave. A competição foi definida no somatório de dois dias de apresentações

No masculino, Yuri Guimarães ficou com o ouro do individual geral, superando o ginasta Arthur Nory, também visto como favorito. Aassim como Rebeca, Nori foi campeão em dois aparelhos: barra fixa e solo. Outro campeão olímpico que entrou em ação no ginásio em Lauro de Freitas foi Arthur Zanetti. Ele confirmou o posto de favorito e foi mais uma vez campeão Brasileiro nas argolas. Zanetti venceu a prova na qual é especialista com 29.300 pontos.