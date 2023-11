Rebeca Andrade e Guilherme Costa são indicados a prêmio de melhores do Pan

O Brasil está concorrendo em nove categorias da Panam Sports Awards, premiação criada pela organização dos Jogos Pan-Americanos para homenagear os "campeões olímpicos e mundiais, as estrelas em ascensão e as performances mais inspiradoras" do Pan. Esta é apenas a segunda edição do evento. Entre os nomes mais conhecidos do esporte brasileiro, os destaques são a ginasta Rebeca Andrade e o nadador Guilherme Costa, o Cachorrão.



Vencedora de dois ouros e duas pratas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, disputados entre outubro e novembro, Rebeca foi indicada aos prêmios de "Melhor Atleta Feminina e de "Agente da mudança". Já Cachorrão, que ganhou quatro ouros no Chile, concorre como "Melhor Atleta Masculino". Embora aposentado, o ex-nadador Thiago Pereira, dono de 23 medalhas pan-americanas, também está no páreo, indicado a "Lenda do Pan", categoria que premia atletas responsáveis por feitos notáveis na história do evento.