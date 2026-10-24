MUNDIAL DE GINÁSTICA

Rebeca Andrade faz história, conquista o tri mundial no salto e chega a 10 medalhas em Mundiais

Brasileira somou média de 14.466 na final em Roterdã, superou duas americanas e se tornou a primeira atleta do país tricampeã mundial em uma mesma prova

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:23

Rebeca Andrade se tornou trecampeã mundial de salto Crédito: MeloGym/CBG

Rebeca Andrade voltou a fazer história na ginástica artística. Neste sábado (24), a brasileira se tornou a primeira atleta do país a conquistar três títulos mundiais em uma mesma prova ao vencer a final do salto no Campeonato Mundial de Roterdã. Com o feito, ela também passou a integrar um grupo restrito: é apenas a segunda ginasta da história a ser tricampeã mundial no aparelho.

A medalha de ouro veio com média de 14.466 pontos. Os outros dois lugares do pódio ficaram com atletas dos Estados Unidos: Claire Pease levou a prata, com 14.233, e Skye Blakely ficou com o bronze, com 14.166.

Rebeca Andrade 1 de 35

Favorita confirmada

A brasileira chegou à decisão com o status de favorita, já que havia terminado a classificatória do salto na primeira posição, com 14.533. Na final, foi a sexta a se apresentar.

Antes dela, a disputa já tinha tido reviravoltas. A sul-coreana Seojeong Yeo, apontada como uma das principais rivais de Rebeca, fez um bom primeiro salto, mas caiu no segundo e viu sua média despencar. Skye Blakely chegou a ocupar o topo da classificação, até a brasileira executar seus dois saltos e assumir a liderança.

Na sequência, Claire Pease ainda se aproximou e entrou na briga pelas primeiras colocações, mas não conseguiu superar Rebeca. A última ginasta da final também não alterou o pódio, e o ouro foi confirmado.

A decisão teve uma espectadora ilustre. Simone Biles, que não competiu nesta edição do Mundial, acompanhou a final das arquibancadas ao lado da delegação americana.

Dez pódios em Mundiais

Com o título em Roterdã, Rebeca chega a dez medalhas em Campeonatos Mundiais: quatro de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Somadas às seis conquistadas em Jogos Olímpicos, a coleção da ginasta segue crescendo.

O resultado ganha ainda mais peso pelo contexto. Esta foi a primeira vez que Rebeca disputou um Mundial desde 2023. Em 2025, ela se ausentou das principais competições internacionais e, nesta temporada, vem retomando gradualmente o calendário.

Campanha brasileira

O ouro de Rebeca é, até aqui, o grande resultado do Brasil na competição. Antes dele, a melhor marca do país havia sido o quinto lugar da equipe feminina. No individual geral, Flávia Saraiva terminou em 12º e Lorrane Oliveira, em 21º.