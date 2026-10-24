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Rebeca Andrade faz história, conquista o tri mundial no salto e chega a 10 medalhas em Mundiais

Brasileira somou média de 14.466 na final em Roterdã, superou duas americanas e se tornou a primeira atleta do país tricampeã mundial em uma mesma prova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19:23

Rebeca Andrade se tornou trecampeã mundial de salto
Rebeca Andrade se tornou trecampeã mundial de salto Crédito: MeloGym/CBG

Rebeca Andrade voltou a fazer história na ginástica artística. Neste sábado (24), a brasileira se tornou a primeira atleta do país a conquistar três títulos mundiais em uma mesma prova ao vencer a final do salto no Campeonato Mundial de Roterdã. Com o feito, ela também passou a integrar um grupo restrito: é apenas a segunda ginasta da história a ser tricampeã mundial no aparelho.

A medalha de ouro veio com média de 14.466 pontos. Os outros dois lugares do pódio ficaram com atletas dos Estados Unidos: Claire Pease levou a prata, com 14.233, e Skye Blakely ficou com o bronze, com 14.166.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

Favorita confirmada

A brasileira chegou à decisão com o status de favorita, já que havia terminado a classificatória do salto na primeira posição, com 14.533. Na final, foi a sexta a se apresentar.

Antes dela, a disputa já tinha tido reviravoltas. A sul-coreana Seojeong Yeo, apontada como uma das principais rivais de Rebeca, fez um bom primeiro salto, mas caiu no segundo e viu sua média despencar. Skye Blakely chegou a ocupar o topo da classificação, até a brasileira executar seus dois saltos e assumir a liderança.

Na sequência, Claire Pease ainda se aproximou e entrou na briga pelas primeiras colocações, mas não conseguiu superar Rebeca. A última ginasta da final também não alterou o pódio, e o ouro foi confirmado.

A decisão teve uma espectadora ilustre. Simone Biles, que não competiu nesta edição do Mundial, acompanhou a final das arquibancadas ao lado da delegação americana.

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Dez pódios em Mundiais

Com o título em Roterdã, Rebeca chega a dez medalhas em Campeonatos Mundiais: quatro de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Somadas às seis conquistadas em Jogos Olímpicos, a coleção da ginasta segue crescendo.

O resultado ganha ainda mais peso pelo contexto. Esta foi a primeira vez que Rebeca disputou um Mundial desde 2023. Em 2025, ela se ausentou das principais competições internacionais e, nesta temporada, vem retomando gradualmente o calendário.

Campanha brasileira

O ouro de Rebeca é, até aqui, o grande resultado do Brasil na competição. Antes dele, a melhor marca do país havia sido o quinto lugar da equipe feminina. No individual geral, Flávia Saraiva terminou em 12º e Lorrane Oliveira, em 21º.

A delegação ainda pode voltar ao pódio neste domingo. Flávia Saraiva disputa a final da trave, para a qual se classificou com a terceira melhor nota da fase classificatória, 14.400.

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Rebeca Andrade

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