Rebeca Andrade vai competir no Pan de ginástica artística após ano sabático

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Carol Neves
Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:18
Rebeca Andrade está próxima de encerrar o período sabático e retornar às competições pela seleção brasileira. A ginasta deve ser convocada para disputar o Pan-Americano de Ginástica Artística, marcado para acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 21 de junho. A última participação da atleta em competições foi em setembro de 2024, poucos meses depois da campanha histórica nos Jogos Olímpicos de Paris, onde conquistou quatro medalhas, incluindo um ouro.
A competição no Rio terá peso importante no ciclo olímpico rumo a Los Angeles-2028. O torneio servirá como classificatório para o Mundial de Roterdã, na Holanda, e as equipes que terminarem no pódio já garantem vaga nos Jogos Olímpicos. Em entrevista ao “Jornal Nacional”, da Globo, Rebeca confirmou que deve integrar o grupo brasileiro na busca pela classificação.
Rebeca Andrade
A convocação oficial da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) deve ser anunciada ainda neste fim de semana. Seis atletas serão chamadas para a disputa, mas apenas cinco atuarão como titulares. A expectativa é de que a também medalhista olímpica Júlia Soares esteja entre as selecionadas.
Como Rebeca ainda está liberada apenas para competir no salto e ficou afastada das competições por quase dois anos, existe a possibilidade de ela integrar o grupo inicialmente como reserva.
“Estou feliz de estar de volta. Acho que isso é o mais importante para mim, ao menos”, disse a campeã olímpica ao “Jornal Nacional”. “É uma competição muito importante, que vale vaga para o Mundial e vale a vaga nas Olimpíadas. E é no Brasil, com toda a nossa torcida e nossos amigos juntos com a gente. Acredito que meu retorno pode ser em um cenário assim.”
A ginasta também explicou que o afastamento em 2025 foi necessário após uma sequência intensa de competições e treinamentos. Segundo ela, foi o maior período longe da seleção desde a primeira convocação, em 2013.
“Eu precisava de descanso, se não talvez eu não conseguisse voltar. Realmente sou muito grata por tudo que construí e tudo o que alcancei, mas amo estar aqui dentro”, afirmou.
Entre as atletas brasileiras que estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris, apenas Rebeca Andrade e Júlia Soares devem participar do Pan-Americano no Rio.