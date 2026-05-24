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Rebeca Andrade vai competir no Pan de ginástica artística após ano sabático

Bicampeã olímpica não compete desde setembro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:18

Rebeca Andrade
Rebeca Andrade Crédito: Wander Roberto/COB

Rebeca Andrade está próxima de encerrar o período sabático e retornar às competições pela seleção brasileira. A ginasta deve ser convocada para disputar o Pan-Americano de Ginástica Artística, marcado para acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 21 de junho. A última participação da atleta em competições foi em setembro de 2024, poucos meses depois da campanha histórica nos Jogos Olímpicos de Paris, onde conquistou quatro medalhas, incluindo um ouro.

A competição no Rio terá peso importante no ciclo olímpico rumo a Los Angeles-2028. O torneio servirá como classificatório para o Mundial de Roterdã, na Holanda, e as equipes que terminarem no pódio já garantem vaga nos Jogos Olímpicos. Em entrevista ao “Jornal Nacional”, da Globo, Rebeca confirmou que deve integrar o grupo brasileiro na busca pela classificação.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

A convocação oficial da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) deve ser anunciada ainda neste fim de semana. Seis atletas serão chamadas para a disputa, mas apenas cinco atuarão como titulares. A expectativa é de que a também medalhista olímpica Júlia Soares esteja entre as selecionadas.

Como Rebeca ainda está liberada apenas para competir no salto e ficou afastada das competições por quase dois anos, existe a possibilidade de ela integrar o grupo inicialmente como reserva.

“Estou feliz de estar de volta. Acho que isso é o mais importante para mim, ao menos”, disse a campeã olímpica ao “Jornal Nacional”. “É uma competição muito importante, que vale vaga para o Mundial e vale a vaga nas Olimpíadas. E é no Brasil, com toda a nossa torcida e nossos amigos juntos com a gente. Acredito que meu retorno pode ser em um cenário assim.”

A ginasta também explicou que o afastamento em 2025 foi necessário após uma sequência intensa de competições e treinamentos. Segundo ela, foi o maior período longe da seleção desde a primeira convocação, em 2013.

“Eu precisava de descanso, se não talvez eu não conseguisse voltar. Realmente sou muito grata por tudo que construí e tudo o que alcancei, mas amo estar aqui dentro”, afirmou.

Entre as atletas brasileiras que estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris, apenas Rebeca Andrade e Júlia Soares devem participar do Pan-Americano no Rio.

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Rebeca Andrade

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