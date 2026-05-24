RETORNO

Rebeca Andrade vai competir no Pan de ginástica artística após ano sabático

Bicampeã olímpica não compete desde setembro de 2024

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:18

Rebeca Andrade Crédito: Wander Roberto/COB

Rebeca Andrade está próxima de encerrar o período sabático e retornar às competições pela seleção brasileira. A ginasta deve ser convocada para disputar o Pan-Americano de Ginástica Artística, marcado para acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 21 de junho. A última participação da atleta em competições foi em setembro de 2024, poucos meses depois da campanha histórica nos Jogos Olímpicos de Paris, onde conquistou quatro medalhas, incluindo um ouro.

A competição no Rio terá peso importante no ciclo olímpico rumo a Los Angeles-2028. O torneio servirá como classificatório para o Mundial de Roterdã, na Holanda, e as equipes que terminarem no pódio já garantem vaga nos Jogos Olímpicos. Em entrevista ao “Jornal Nacional”, da Globo, Rebeca confirmou que deve integrar o grupo brasileiro na busca pela classificação.

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A convocação oficial da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) deve ser anunciada ainda neste fim de semana. Seis atletas serão chamadas para a disputa, mas apenas cinco atuarão como titulares. A expectativa é de que a também medalhista olímpica Júlia Soares esteja entre as selecionadas.

Como Rebeca ainda está liberada apenas para competir no salto e ficou afastada das competições por quase dois anos, existe a possibilidade de ela integrar o grupo inicialmente como reserva.

“Estou feliz de estar de volta. Acho que isso é o mais importante para mim, ao menos”, disse a campeã olímpica ao “Jornal Nacional”. “É uma competição muito importante, que vale vaga para o Mundial e vale a vaga nas Olimpíadas. E é no Brasil, com toda a nossa torcida e nossos amigos juntos com a gente. Acredito que meu retorno pode ser em um cenário assim.”

A ginasta também explicou que o afastamento em 2025 foi necessário após uma sequência intensa de competições e treinamentos. Segundo ela, foi o maior período longe da seleção desde a primeira convocação, em 2013.

“Eu precisava de descanso, se não talvez eu não conseguisse voltar. Realmente sou muito grata por tudo que construí e tudo o que alcancei, mas amo estar aqui dentro”, afirmou.