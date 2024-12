FÓRMULA 1

Recorde de variedade: Sete pilotos vencem mais de uma corrida em 2024

O primeiro lugar foi tão dividido que, para vencer, Verstappen precisou de dez corridas a menos do que em 2023

O melhor entre os melhores foi Max Verstappen, que se consagrou campeão com duas corridas de antecedência. Nas primeiras dez corridas, ele já tinha sete vitórias, sucedidas de uma queda de dez corridas sem vencer. A temporada terminou com nove vitórias, após vencer em Interlagos e no Catar.