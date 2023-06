O Bahia ganhou uma boa notícia para enfrentar o Palmeiras na noite desta quarta-feira (21), na Fonte Nova. Recuperado de uma lesão no adutor da coxa, o atacante Ademir foi relacionado pelo técnico Paiva para o duelo. A partida começa às 21h30.



O retorno de Ademir causa certa surpresa. Ele se machucou durante o empate do tricolor com o Fortaleza, no Castelão. A previsão era de que ele levasse cerca de três semanas em tratamento. Nos últimos dias, o Bahia vinha divulgando que ele estava fazendo apenas trabalhos na fisioterapia e na academia.