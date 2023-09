Recuperado de lesão, Dionísio já pode reforçar o Vitória na Série B

Volante Dionísio treina com o elenco na Toca do Leão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Um dos destaques do Vitória na campanha de acesso à Série B do Brasileiro, no ano passado, finalmente está apto para jogar a divisão à qual ajudou o clube a chegar. Recuperado da lesão no joelho, Dionísio está à disposição do técnico Léo Condé. Liberado pelos médicos, ele concluiu o trabalho de transição física, já treina normalmente com o elenco e aguarda ver o nome na lista de relacionados pela primeira vez em 2023.



O próximo jogo do Leão é contra o CRB, domingo (10), às 18h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com 49 pontos, o Vitória é o líder isolado da Série B. A equipe alagoana soma 39 e ocupa o 9º lugar. Depois de oito meses longe dos gramados, Dionísio tem mais três meses, até o final do campeonato, para conquistar a confiança do técnico Léo Condé, que já o encontrou no departamento médico quando assumiu o comando rubro-negro.

Para ganhar espaço, Dionísio vai precisar ganhar da concorrência. Além dele, há outros cinco volantes no elenco rubro-negro. Dudu, Rodrigo Andrade, Jhonny Lucas, Léo Gomes e Matheus Trindade, que está suspenso e não enfrenta o CRB. Escalado como meia-atacante por João Burse, primeiro técnico do Vitória na temporada, Gegê vem sendo aproveitado por Léo Condé como volante.

Dionísio se machucou no final do ano passado, em 23 de dezembro, durante a pré-temporada, quando participava de jogo-treino contra o Itabuna, no Barradão. Na ocasião, ele já treinava havia mais de um mês. Por iniciativa própria, o volante de 29 anos encurtou as férias e recomeçou o trabalho na Toca do Leão duas semanas antes dos demais jogadores. Com contrato renovado até dezembro de 2024, ele queria manter a regularidade para seguir entre os titulares.

Acabou ficando fora das quatro linhas por ordens médicas. A cirurgia para reconstrução do menisco e do ligamento cruzado anterior do joelho ocorreu em 3 de janeiro, dois dias antes da estreia do Vitória na temporada, contra o Cordino-MA, pela pré-Copa do Nordeste.

Bicampeão baiano com o Atlético de Alagoinhas após defender Vitória da Conquista, Jequié, Atlântico, Cajazeiras, Bahia de Feira e Jacobina, Dionísio chegou ao Vitória em abril de 2022, já com a Série C iniciada, na companhia de outros dois jogadores vindos do Carcará, o meia Miller e o atacante Thiaguinho, que não tiveram sucesso no clube.