Recuperado de lesão, Felipe Vieira pode reforçar o Vitória contra o Ceará

Titular da lateral esquerda na reta final do primeiro turno da Série B do Brasileiro, Felipe Vieira pode reforçar o Vitória contra o Ceará, domingo (13), às 18h, no Barradão. O jogo é válido pela 23ª rodada e os ingressos estão à venda.



Depois de se recuperar de lesão na coxa, o jogador de 24 anos voltou a treinar normalmente com o elenco esta semana e deve ser relacionado pelo técnico Léo Condé para o confronto com a equipe alvinegra, com chance de retomar a titularidade.