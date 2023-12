Red Bull Bragantino anuncia renovação de contrato do técnico Pedro Caixinha por dois anos

O Red Bull Bragantino é mais um clube do futebol nacional com seu treinador confirmado para a próxima temporada. Na verdade, a equipe do interior paulista já se garantiu pelas próximas duas temporadas ao anunciar a renovação de Pedro Caixinha até dezembro de 2025.



O técnico português recebeu algumas sondagens após a grande temporada e o clube de Bragança Paulista tratou logo de garantir seus comandante. O Santos poderia ser destino de Caixinha caso não fosse rebaixado e até o Palmeiras já o especulou se prevenindo sobre possível saída de Abel Ferreira.