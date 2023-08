Red Bull Bragantino vence Cuiabá e terminará rodada no G-6

Talisson marcou o segundo gol do Red Bull Bragantino sobre o Cuiabá. Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Após dois tropeços consecutivos, o time paulista derrotou o Cuiabá por 2x0, neste domingo (27), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 21ª rodada. Com isso, continuou vivo na briga pela Libertadores.



Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 35 pontos e vai terminar a rodada dentro do G-6. O Cuiabá, por sua vez, conheceu o seu terceiro tropeço consecutivo e estacionou nos 28 pontos.

O Red Bull Bragantino teve mais volume de jogo no primeiro tempo, mas viu o Cuiabá criar as melhores oportunidades de gol. Aos 17 minutos, após bela jogada de contra-ataque, Jonathan Cafu recebeu pela direita, passou por Juninho Capixaba e exigiu grande defesa do goleiro Cleiton.

Aos 25, foi a vez de Deyverson perder uma chance clara de gol. O artilheiro do Cuiabá no Brasileirão recebeu de Wellington Silva, saiu na frente de Cleiton e mandou para fora. O Red Bull Bragantino respondeu aos 29. Léo Realpe lançou, Thiago Borbas pegou e soltou o pé. Walter espalmou.

Os minutos finais foram equilibrados, com disputas duras e cartões para ambos os lados. Com isso, o jogo foi para o intervalo com o placar zerado.

No segundo tempo, brilharam as mudanças feitas pelo técnico Pedro Caixinha. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com Vitinho, que acabara de entrar. O atacante cruzou na cabeça de Realpe. O zagueiro mandou na trave. Na sobra, Thiago Borbas guardou.

Atrás do placar, o Cuiabá precisou sair para o ataque e voltou a desperdiçar chances claras de gol. Aos 20, Wellington Silva colocou Cleiton para trabalhar. Deyverson pegou o rebote e chutou para um milagre do goleiro, que salvou com o pé.

O Cuiabá continuou pressionando, mas foi o Red Bull que marcou mais um. Aos 37, Alerrandro deu de calcanhar para Matheus Gonçalves, que cruzou rasteiro para Talisson dar números finais ao embate.