BRASILEIRÃO

Red Bull Bragantino x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:00

Estádio Cícero de Souza Marques Crédito: Divulgação

Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Bahia ao vivo

A partida entre Red Bull Bragantino e Bahia terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Relembre os últimos jogos entre Bahia x Red Bull Bragantino 1 de 7

Bragantino

O Red Bull Bragantino recebe o Bahia buscando reagir no Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta vem de derrota por 2x1 para o São Paulo, no Morumbis, na última rodada e atravessa um momento de instabilidade no segundo turno, com apenas uma vitória nas cinco partidas disputadas nesta etapa da competição.

Com 35 pontos, o Bragantino ocupa a 9ª colocação na tabela e está cinco pontos atrás do Bahia, embora tenha um jogo a menos. A equipe comandada por Vagner Mancini terá que superar uma série de desfalques para tentar voltar a vencer e se aproximar das primeiras posições.

Agustín Sant'Anna e Isidro Pitta estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Eduardo Sasha segue fora por conta de dores no joelho. Davi Gomes também é desfalque, e Vanderlan está em processo de transição física.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 25

Bahia

O Bahia chega a Bragança Paulista embalado por duas vitórias consecutivas e uma sequência de nove partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o Vitória no clássico Ba-Vi e, na rodada passada, bateu o Internacional, resultados que colocaram a equipe novamente em uma posição privilegiada na disputa pelas primeiras posições.

Com 40 pontos, o Esquadrão ocupa a 5ª colocação, apenas dois pontos atrás do Fluminense, que fecha atualmente o G-4. Uma vitória contra o Bragantino pode colocar o Bahia entre os quatro primeiros, desde que o Fluminense perca para o Vasco, neste sábado (5), às 21h, no Maracanã.

O Bahia também chega ao confronto defendendo um bom retrospecto recente contra o Bragantino. Pela 12ª rodada do Brasileirão passado, o Tricolor venceu o Massa Bruta por 3x0 e conquistou pela primeira vez um triunfo em Bragança Paulista, encerrando um jejum de 17 partidas sem vencer na cidade, com dez derrotas e sete empates. No segundo turno, pela 31ª rodada, conquistou um triunfo de virada, por 2x1, na Fonte Nova.

Já no primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Esquadrão voltou a levar a melhor, vencendo por 2x0 na Fonte Nova, com gols de Luciano Juba e Erick. Agora, o time quer chegar à quarta vitória seguida contra o Massa bruta.

Para partida, o Tricolor ainda conta com o retorno de Jean Lucas, que cumpriu suspensão na última rodada, além de Everton Ribeiro, recuperado das dores na lombar que o afastaram dos últimos quatro jogos. Por outro lado, Everaldo está suspenso após receber cartão vermelho depois do apito final da partida contra o Internacional. Léo Vieira e Mateo Sanabria seguem no departamento médico.

Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Bahia

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Erick Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Yuri Alves e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Red Bull Bragantino x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 26ª rodada

Data: Sábado, 5 de setembro de 2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista - SP

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem