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Red Bull Bragantino x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 12:00

Cícero de Souza Marques
Estádio Cícero de Souza Marques Crédito: Divulgação

Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Bahia ao vivo

A partida entre Red Bull Bragantino e Bahia terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Relembre os últimos jogos entre Bahia x Red Bull Bragantino

Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada Série A 2026 por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x1 Bragantino - 31ª rodada Série A 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Bragantino 0x3 Bahia - 12ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Bragantino 2x1 Bahia - 25ª rodada da Série A de 2024 por Letícia Martins
Bahia 1x0 Bragantino - 6ª rodada Série A 2024 por Tago Caldas/ECB
Bahia 4x0 Bragantino - 20ª rodada Série A 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bragantino 2 x 1 Bahia, pela 1ª rodada da Série A de 2023 por Rafael Machado
1 de 7
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada Série A 2026 por Letícia Martins/ECB

Bragantino

O Red Bull Bragantino recebe o Bahia buscando reagir no Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta vem de derrota por 2x1 para o São Paulo, no Morumbis, na última rodada e atravessa um momento de instabilidade no segundo turno, com apenas uma vitória nas cinco partidas disputadas nesta etapa da competição.

Com 35 pontos, o Bragantino ocupa a 9ª colocação na tabela e está cinco pontos atrás do Bahia, embora tenha um jogo a menos. A equipe comandada por Vagner Mancini terá que superar uma série de desfalques para tentar voltar a vencer e se aproximar das primeiras posições.

Agustín Sant'Anna e Isidro Pitta estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Eduardo Sasha segue fora por conta de dores no joelho. Davi Gomes também é desfalque, e Vanderlan está em processo de transição física.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
1 de 25
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia

O Bahia chega a Bragança Paulista embalado por duas vitórias consecutivas e uma sequência de nove partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o Vitória no clássico Ba-Vi e, na rodada passada, bateu o Internacional, resultados que colocaram a equipe novamente em uma posição privilegiada na disputa pelas primeiras posições.

Com 40 pontos, o Esquadrão ocupa a 5ª colocação, apenas dois pontos atrás do Fluminense, que fecha atualmente o G-4. Uma vitória contra o Bragantino pode colocar o Bahia entre os quatro primeiros, desde que o Fluminense perca para o Vasco, neste sábado (5), às 21h, no Maracanã.

O Bahia também chega ao confronto defendendo um bom retrospecto recente contra o Bragantino. Pela 12ª rodada do Brasileirão passado, o Tricolor venceu o Massa Bruta por 3x0 e conquistou pela primeira vez um triunfo em Bragança Paulista, encerrando um jejum de 17 partidas sem vencer na cidade, com dez derrotas e sete empates. No segundo turno, pela 31ª rodada, conquistou um triunfo de virada, por 2x1, na Fonte Nova.

Já no primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Esquadrão voltou a levar a melhor, vencendo por 2x0 na Fonte Nova, com gols de Luciano Juba e Erick. Agora, o time quer chegar à quarta vitória seguida contra o Massa bruta.

Para partida, o Tricolor ainda conta com o retorno de Jean Lucas, que cumpriu suspensão na última rodada, além de Everton Ribeiro, recuperado das dores na lombar que o afastaram dos últimos quatro jogos. Por outro lado, Everaldo está suspenso após receber cartão vermelho depois do apito final da partida contra o Internacional. Léo Vieira e Mateo Sanabria seguem no departamento médico.

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Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Bahia

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Erick Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Yuri Alves e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Red Bull Bragantino x Bahia
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 26ª rodada
  • Data: Sábado, 5 de setembro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista - SP
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
  • Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO)
  • 4º árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)
  • VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Tags:

Bahia Brasileirão Bragantino

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