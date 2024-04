F-1

Red Bull faz nova dobradinha e domina o terceiro treino livre para o GP do Japão

A Red Bull repetiu o desempenho do primeiro treino livre na sexta-feira e fez nova dobradinha na terceira sessão, nesta madrugada de sábado, para o GP do Japão de Fórmula 1, no circuito de Suzuka. O holandês Max Verstappen foi o mais rápido, com o tempo de 1min29s563, seguido pelo mexicano Sergio Perez, 0s269 mais lento.